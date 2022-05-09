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Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая

Фото Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
Фото Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая

Фото: pixabay.com

Для россиян началась самая короткая рабочая неделя в связи с майскими праздниками. Рабочие дни продлились с 4 по 6 мая, после чего граждане вновь отправились на отдых с 7 по 10 мая включительно.

1 и 2 мая в России относятся к нерабочим праздничным дням. Также, по решению правительства, на вторник, 3 мая, был перенесён выходной с субботы, 1 января.

Фото Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая 2Фото Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая 3

Таким образом, граждане будут отдыхать 2 и 3 мая в честь праздника Весны и Труда. Работать на текущей неделе россияне будут только три дня: 4, 5 и 6 мая. После чего вновь выйдут на четырёхдневный отдых с 7 по 10 мая включительно, так как выходной с воскресенья, 2 января был перенесён на вторник, 10 мая.

Фото Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая 4

Как сообщает пресс-служба Роструда, нерабочие праздничные дни не должны повлиять на получение заработной платы в полном объёме. Что касается тех работников, чья зарплата почасовая или сдельная, им выплачивается дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, в которые они работали.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что мэрия Новосибирска раскрыла условия допуска зрителей на Парад Победы 9 мая. Юрист рассказала о нормах оплаты труда в майские праздники, а также синоптики дали прогноз погоды на каникулы в мае.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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