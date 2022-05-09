Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы фотографией нациста с эмблемой СС

Фото pixabey

Зеленский прикрепил фото украинского боевика с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» к публикации о 9 Мая.

Президент Владимир Зеленский поздравил жителей Украины с Днем Победы над нацизмом фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова».

Украинский лидер поздравил украинцев с Днем Победы над фашизмом и прикрепил к посту фотографию украинского нациста с шевроном 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». После публикаций в СМИ пресс-служба Зеленского удалила фото из официального Telegram-канала политика, однако такой же поздравительный пост все еще размещен в соцсетях Минобороны Украины.

При этом родной дед украинского политика, Семен Зеленский, в 18 лет ушел на войну с фашистами. Через несколько месяцев обучения в школе минометчиков он уже выполнял боевые задачи. Участвовал в Никопольско-Криворожской операции 1943 года, за проявленные мужество и находчивость награжден Орденом Красной Звезды. За форсирование Западного Буга Зеленский получил вторую Красную Звезду. После войны Семен Зеленский работал начальником угрозыска в Кривом Роге.