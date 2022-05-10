65-летний губернатор Томской области Жвачкин объявил об отставке

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Глава Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку 10 мая 2022 года.

10 мая стало известно о решении губернатора Томской области Сергея Жвачкина оставить свой пост. Уход с должности главы региона он объяснил своим возрастом.

«Я оставляю пост губернатора», — приводит заявление пресс-службы областной администрации «Интерфакс».

В своём обращении к томичам Сергей Жвачкин пояснил, что так как является одним из самых возрастных губернаторов, пришло время «давать дорогу молодым». В январе 2022 года Сергею Жвачкину исполнилось 65. Также он отметил, что по закону работа губернатора ограничивается двумя сроками.

«...есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не цеплялся за кресло. Все эти обстоятельства, вместе взятые, и определили мое решение об отставке. Эту мою позицию поддержал Владимир Владимирович Путин, за что я ему очень благодарен», — сообщил Сергей Жвачкин.

Также он упомянул, что вместе с семьёй продолжит жить в Томске, и выразил благодарность жителям региона.

Пост главы Томской области Сергей Жвачкин занимал с 2012 года, а в феврале 2017-го указом президента РФ Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона. В сентябре того же года Сергей Жвачкин победил на выборах губернатора Томской области, набрав более 60% голосов.

Напомним, в декабре 2021 года стало известно об уходе в отставку министра экологии Новосибирской области Андрея Даниленко.