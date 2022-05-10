Новосибирская область дополнительно получит 32 млн рублей на «умные» спортивные площадки

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32 млн рублей дополнительно выделят Новосибирской области из федерального бюджета в 2022 году на развитие «умных» спортивных площадок, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
В 2022 году Новосибирская область получит из федерального бюджета дополнительные 32 млн рублей на строительство и оборудование «умных» спортивных площадок, передаёт пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона со ссылкой на первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова.
«Это даст возможность построить на одну площадку больше, чем было запланировано, а также компенсирует увеличение стоимости спортивно-технологического оборудования», — отметили в министерстве.
Ещё 3,3 млн рублей региону выделят на компенсацию стоимости оборудования для создания площадок ГТО.
До 2024 года в Новосибирской области запланировано создание трёх «умных» спортивных площадок, а также продолжение строительства площадок ГТО, в том числе и для атлетов с ограниченными возможностями здоровья.
Напомним, посетители «умных» спортплощадок смогут при помощи QR-кодов знакомиться с комплексами упражнений для самостоятельных тренировок.
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