Новосибирская область дополнительно получит 32 млн рублей на «умные» спортивные площадки

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32 млн рублей дополнительно выделят Новосибирской области из федерального бюджета в 2022 году на развитие «умных» спортивных площадок, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В 2022 году Новосибирская область получит из федерального бюджета дополнительные 32 млн рублей на строительство и оборудование «умных» спортивных площадок, передаёт пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона со ссылкой на первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова.

«Это даст возможность построить на одну площадку больше, чем было запланировано, а также компенсирует увеличение стоимости спортивно-технологического оборудования», — отметили в министерстве.

Ещё 3,3 млн рублей региону выделят на компенсацию стоимости оборудования для создания площадок ГТО.

До 2024 года в Новосибирской области запланировано создание трёх «умных» спортивных площадок, а также продолжение строительства площадок ГТО, в том числе и для атлетов с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, посетители «умных» спортплощадок смогут при помощи QR-кодов знакомиться с комплексами упражнений для самостоятельных тренировок.