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Новосибирская область дополнительно получит 32 млн рублей на «умные» спортивные площадки

Фото Новосибирская область дополнительно получит 32 млн рублей на «умные» спортивные площадки
Фото Новосибирская область дополнительно получит 32 млн рублей на «умные» спортивные площадки

Фото pixabay.com

32 млн рублей дополнительно выделят Новосибирской области из федерального бюджета в 2022 году на развитие «умных» спортивных площадок, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В 2022 году Новосибирская область получит из федерального бюджета дополнительные 32 млн рублей на строительство и оборудование «умных» спортивных площадок, передаёт пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона со ссылкой на первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова.

«Это даст возможность построить на одну площадку больше, чем было запланировано, а также компенсирует увеличение стоимости спортивно-технологического оборудования», — отметили в министерстве.

Ещё 3,3 млн рублей региону выделят на компенсацию стоимости оборудования для создания площадок ГТО.

До 2024 года в Новосибирской области запланировано создание трёх «умных» спортивных площадок, а также продолжение строительства площадок ГТО, в том числе и для атлетов с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, посетители «умных» спортплощадок смогут при помощи QR-кодов знакомиться с комплексами упражнений для самостоятельных тренировок.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

спорт
Новосибирская область
Новосибирск
ГТО
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