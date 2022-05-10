Новосибирские астрономы запечатлели сверхновую звезду в созвездии Дева

Фото из группы Большого новосибирского планетария во «ВКонтакте»

Сверхновую звезду в созвездии Дева сфотографировали новосибирские астрономы. Кадры, на которых она запечатлена, появились в группа Большого новосибирского планетария во «ВКонтакте».

Группа обучающихся объединения «Практическая астрономия» в Большом новосибирском планетарии запечатлела галактики М60 и NGC 4647 в созвездии Дева, в том числе сверхновую звезду. Её блеск в момент наблюдений превышал 12 звёздных величин.

Снимки были сделаны в обсерватории планетария с помощью телескопа системы Ричи-Кретьена 360 и ПЗС-камеры QHY163 02/03 мая 2022 года с выдержкой 100 минут.

Наблюдения за изменением яркости звезды в галактике NGC 4647 продолжаются, поскольку могут помочь получить дополнительную информацию о сверхновых.

Напомним, ранее фотограф из Новосибирска Алексей Поляков сфотограировал туманность Конская Голова в созвездии Орион.