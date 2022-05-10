Подросток утонул в реке в Новосибирской области 9 мая

Фото Яры Тиличко / 2ГИС

9 мая в Новосибирской области в Каргате утонул 13-летний школьник, следователи начали по факту гибели подростка проверку.

В понедельник, 9 мая, в реке Каргат в Новосибирской области утонул 13-летний школьник. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Трагедия произошла днём, когда подросток пошёл искупаться вместе с ещё тремя несовершеннолетними.

«Двое детей зашли в реку и в какой-то момент один из мальчиков скрылся под водой», — уточнили в ведомстве.

Взрослых в тот момент рядом не было. Причины произошедшего выясняются. По факту смерти школьника начата уголовно-процессуальная проверка.

Напомним, в апреле в Новосибирской области утонула 12-летняя девочка. Она оказалась в реке Изылы, поскользнувшись на бетонной плите во время похода за вербой с другими детьми и не смогла выбраться.

Тело школьницы искали больше недели и обнаружили зацепившимся за куст неподалёку от места исчезновения.