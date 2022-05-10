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Принято решение о выплате 16 тысяч рублей россиянам на карту «Мир»

Фото Принято решение о выплате 16 тысяч рублей россиянам на карту «Мир»
Фото Принято решение о выплате 16 тысяч рублей россиянам на карту «Мир»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

До конца лета жители РФ во всех регионах смогут получить 16 тысяч рублей на карту «Мир».

Граждане России, проживающие в любом регионе страны, смогут получить новую денежную выплату до 31 августа. Деньги будут зачислены только на банковские карты платёжной системы «Мир».

Как уточняет издание PRIMPRESS, речь идёт о тех выплатах, которые можно получить за детские путешествия по стране. Известно, что государство будет возвращать семьям средства за покупку каждой путёвки в детский лагерь — такой «кэшбэк» будет равен половине стоимости путёвки.

Отмечается, что за одно бронирование можно будет получить не больше 20 тысяч рублей. При этом количество покупок, сделанных одним человеком, программа не ограничивает. Главное условие получения от государства денежных средств за покупку — способ оплаты путёвки. Деньги смогут вернуться на счёт, только если оплата будет произведена с помощью банковской карты «Мир».

По данным Ростуризма, эта программа действует с 31 марта, и на данный момент по ней россиянами куплено 300 тысяч путёвок в детские лагери. Объём возвращённых государством средств составил 4,7 миллиарда рублей, а значит, сумма одной выплаты равна примерно 16 тысячам рублей.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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