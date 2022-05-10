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общество

Схема движения маршрутки № 8 изменится в Новосибирске с 11 мая

Фото Схема движения маршрутки № 8 изменится в Новосибирске с 11 мая
Фото Схема движения маршрутки № 8 изменится в Новосибирске с 11 мая

Фото 2ГИС

С 11 мая маршрутка № 8 в Новосибирске начнёт ходить по новой схеме, предупредили в мэрии.

Со среды, 11 мая, в Новосибирске изменится схема движения маршрутки № 8, курсирующей между остановками «Автопорт «Калининский» и «Магазин «Золотая Нива».

«Это связано с проведением ООО «Новострой» технического перевооружения магистральной тепловой сети», — пояснили в пресс-службе мэрии.

До 15 августа 2022 года нечётная сторона Автогенной улицы напротив дома № 154 будет закрыта. На участке от Черемховской до Красносельской в прямом направлении маршрутка продолжит ходить по старой схеме, а в обратном направлении начнёт проезжать по улицам Никитина, Панфиловцев и Автогенной, а затем — по привычному пути.

Напомним, что по новой схеме в Новосибирске также начала ходить маршрутка № 38. Теперь одна из её конечных остановок, как и у маршрутки № 8, — «Магазин «Золотая Нива».

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Теги

общественный транспорт
Новосибирск
маршрутка
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