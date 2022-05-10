Сотни уничтоженных нацистов, срыв коллективной провокации Запада и ограниченные ресурсы США для помощи Киеву: главное о спецоперации на Украине на утро 10 мая

Фото Минобороны РФ

Российские военные успешно ликвидировали более 300 нацистов и не допустили крупную провокацию по захвату острова Змеиный, спланированную Киевом при участии Великобритании и США. А глава Белого дома Джо Байден заявил, что почти исчерпал ресурсы на помощь Украине.

Последние данные Минобороны РФ

Высокоточные ракеты ВКС РФ поразили 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины возле Константиновки, Антоновки, Елизаветовки, Долины и Лисичанска, а также две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей вблизи от Краматорска и Крестища.

В районе населённого пункта Арциз рядом с военным аэродромом Червоноглинское высокоточные ракеты «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожили шесть украинских вертолётов Ми-8 и Ми-24. Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила два пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Ракетные войска и подразделения артиллерии нанесли удары по 318 районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, уничтожив в результате до 400 националистов и выведя из строя 48 единиц военной техники.

Российские средства ПВО сбили над Северодонецком украинский МиГ-29, а над населёнными пунктами Новозвановка, Харцызск и Изюм уничтожили три беспилотных летательных аппарата. В районе Ивановки была перехвачена украинская ракета «Точка-У», а в районах Большой Камышевахи и Изюма — два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Кроме того, российские военные сорвали крупную провокацию по захвату острова Змеиный. По информации Минобороны РФ, она была спланирована украинским генштабом по прямому указанию президента Владимира Зеленского при непосредственном участии советников из США и Великобритании.

За последние двое суток украинский морской и воздушный десант неоднократно пытался высадиться на остров, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Чёрного моря. Однако безрезультатно. К тому же — понёс значительные потери.

Только в ходе высадки и попытки закрепления на острове в море и на побережье были уничтожены более 50 украинских диверсантов, отметили в российском военном ведомстве.

Заявление Байдена

Президент США Джо Байден призвал Конгресс незамедлительно одобрить его запрос о выделении дополнительного финансирования на помощь Украине в размере 33 млрд долларов, чтобы в ближайшие дни был подписан соответствующий законопроект.

По словам главы Белого дома, если это не будет сделано, США придётся приостановить помощь Киеву примерно через 10 дней.

«Это срочная потребность: я почти исчерпал ресурсы, выделенные мне двухпартийным большинством в Конгрессе на поддержку украинских бойцов. <...> Мы не можем допустить того, чтобы наши поставки помощи остановились, пока мы ждем дальнейших действий со стороны Конгресса. У нас осталось примерно 10 дней до этой критической черты», — предупредил он.