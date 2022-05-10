Спецоперация в Украине на вечер 10 мая: вступление Украины в ЕС, международный розыск Кивы, визит МИД Германии в Бучу

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О ключевых событиях, произошедших в ходе 76-го дня военной спецоперации российской армии на территории Украины — в ежедневном дайджесте Сиб.фм.

Почему бывшего депутата Верховной Рады объявили в международный розыск?

10 мая госбюро расследований объявило в международный розыск бывшего депутата Верховной рады Илью Киву. Причиной стали высказывания политика во время участия в одном из российских телешоу.

«По инициативе следователей Государственного бюро расследований (ГБР) бывший нардеп Илья Кива объявлен в международный розыск. <...> Следователи установили, что бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ», —

цитирует заявление пресс-службы ведомства ТАСС.

По утверждению ГБР, Кива «публично призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине». На данный момент экс-депутата обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и призывах к захвату государственной власти. Исходя из обвинительного приговора, политику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Примут ли Украину в Евросоюз?

10 мая Европейская комиссия официально получила от Украины ответы на опросник, который определит, станет ли страна участником Европейского союза.

«Еврокомиссия в настоящее время должна предоставить свою позицию на основании предоставленных Украиной ответов. Мы их официально получили и предоставим свою позицию как можно скорее», —

приводит РИА Новости заявление официального представителя ЕК Эрика Мамера во время брифинга в Брюсселе.

Также Мамер отметил, что завершение этой работы запланировано на июнь текущего года.

Зачем МИД Германии прибыла в Украину?

10 мая в Украину прибыла с визитом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Как сообщает РБК со ссылкой на немецкий еженедельник Zeit, перед встречей с украинским коллегой Дмитрием Кулебой Анналена Бербок посетила город Буча в Киевской области: политик пообщалась с жителями и узнала о положении дел в городе.

Визит Бербок стал первым посещением Украины представителем федерального правительства ФРГ с начала военной операции России.

Какие цифры озвучило Министерство обороны России?

По официальным данным Министерства обороны РФ, озвученным во время брифинга на вечер 10 мая, 163 самолета, 124 вертолета, 793 беспилотных летательных аппарата, 300 зенитных ракетных комплексов, 2979 танков и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2789 единиц специальной военной автомобильной техники.