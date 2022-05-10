В Новосибирске утром 10 мая зафиксирован красный уровень загрязнения воздуха

Фото: airvoice.io
Сервис AirVoice утром 10 мая зафиксировал в Новосибирске загрязнение воздуха в 7 баллов.
Утром во вторник, 10 мая, сервис AirVoice оценил качество воздуха в Новосибирске на 7 баллов из 10.
«Не рекомендуем выходить на улицу», — появилось предупреждение на сайте сервиса мониторинга.
При таком уровне загрязнённости атмосферы не стоит проводить лишнее время на улице и даже открывать окна.
На качестве воздуха сказываются способствующая накоплению пыли тёплая сухая погода и природные пожары. Напомним, AirVoice начал практически регулярно фиксировать тревожный уровень загрязнения в Новосибирске с апреля, когда отступили холода, растаял снег и был объявлен пожароопасный сезон.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают