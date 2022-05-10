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В Новосибирске утром 10 мая зафиксирован красный уровень загрязнения воздуха

Фото В Новосибирске утром 10 мая зафиксирован красный уровень загрязнения воздуха
Фото В Новосибирске утром 10 мая зафиксирован красный уровень загрязнения воздуха

Фото: airvoice.io

Сервис AirVoice утром 10 мая зафиксировал в Новосибирске загрязнение воздуха в 7 баллов.

Утром во вторник, 10 мая, сервис AirVoice оценил качество воздуха в Новосибирске на 7 баллов из 10.

«Не рекомендуем выходить на улицу», — появилось предупреждение на сайте сервиса мониторинга.

При таком уровне загрязнённости атмосферы не стоит проводить лишнее время на улице и даже открывать окна.

На качестве воздуха сказываются способствующая накоплению пыли тёплая сухая погода и природные пожары. Напомним, AirVoice начал практически регулярно фиксировать тревожный уровень загрязнения в Новосибирске с апреля, когда отступили холода, растаял снег и был объявлен пожароопасный сезон.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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