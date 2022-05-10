В Новосибирской области нашли боеприпас времён Первой мировой войны

Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии Новосибирской области

Артиллерийский снаряд, сохранившийся с Первой мировой войны, обнаружили в Искитимском районе.

10 мая на территории Новосибирской области нашли боеприпас времён Первой мировой войны. Об этом рассказали в Росгвардии Новосибирской области.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, опасную находку обнаружили около деревни Евсино в Искитимском районе. После сообщения о найденном боеприпасе на место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь». Взрывотехники осмотрели предмет и вынесли вердикт: на территории региона находится артиллерийский снаряд времён Первой мировой войны с взрывателем, а также следами коррозии.

После осмотра боеприпас был уничтожен.

Напомним, летом 2021 года в селе Раздольном Новосибирского района обнаружили цинковый ящик, в котором находились больше 600 боевых патронов.