Житель Новосибирска пожаловался на проблему с безналичной оплатой в автобусе

Фото из паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Новосибирцы продолжают сталкиваться с проблемами при оплате поездок в общественном транспорте. Рассчитаться безналичным способом по-прежнему можно не везде.

Житель Новосибирска Михаил пожаловался в группу «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», что в очередной раз не смог оплатить проезд в общественном транспорте безналичным способом.

Вместе с супругой и детьми мужчина сел на автобус № 29 на площади Маркса и узнал от кондуктора, что рассчитаться за поездку сможет только наличными: ни банковская карта, ни перевод средств не принимаются.

«Нам ответили: «Или наличными, или просим вас покинуть транспортное средство, мы никуда не поедем». Я спросил, почему в другом автобусе этого же перевозчика можно рассчитаться за проезд тем или иным способом, на что кондуктора просто понесло, будто она царица и хозяйка. Мы много выслушали в свой адрес того, чего не знали ни мы, ни дети», — рассказал новосибирец.

Некоторые пользователи упрекнули мужчину в том, что перед поездкой он не позаботился о снятии наличных, хотя проблема с оплатой проезда картой в Новосибирске существует даже там, где для неё всё предусмотрено.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что бескондукторная система оплаты на некоторых маршрутах иногда даёт сбои. Пассажиры жалуются, что не всегда могут рассчитаться за поездку с помощью терминалов.