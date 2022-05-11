18 человек пропали без вести в апреле 2022 года в Новосибирской области

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Всего за апрель 2022 года в Новосибирской области пропали почти 80 человек. 59 из них удалось найти живыми.

В апреле 2022 года в Новосибирской области зарегистрировали пропажу 79 человек, заявили представители поискового отряда «Лиза Алерт».

Ежегодно в стране, по данным МВД, пропадает до 182 тысяч человек. Многих из них так и не находят. Согласно полицейским отчетам, за последние 13 лет без вести пропали более 600 тысяч россиян. Не редкость такие случаи и в Новосибирской области. Только за последний месяц в регионе без вести пропали 18 человек.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги работы по заявкам о пропавших в Новосибирской области за апрель 2022 года. Поисковики отработали 79 заявок об исчезновении людей. 59 человек нашли живыми, 2 – мертвыми. Поиски 18 человек пока не дали никаких результатов.

В апреле в стране без вести пропали 763 человека. Волонтеры отметили, что поиски тех, кто не найден, не прекращаются. Распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. При этом по словам самих волонтеров, самой эффективной является первая неделя поисков. Затем шансы на то, чтобы найти человека живым, стремительно падают.

История появления поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» началась в 2010 году. Тогда вся страна следила за поисками 4-летней Лизы Фоминой, пропавшей вместе с тетей в лесу неподалеку от Орехово-Зуево. Тело девочки нашли через 10 дней, тети – за день до этого, обе скончались от переохлаждения.

Оставить заявку на поиск пропавшего человека можно по номеру горячей линии «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52, а также на официальном сайте движения.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске нашли мертвым пропавшего 17-летнего подростка. В тот же день полицейские обнаружили тело пропавшего 22-летнего жителя Новосибирска после недели поисков. До этого в Новосибирске нашли мертвым 30-летнего мужчину с татуировками на лице, который пропал месяц назад.