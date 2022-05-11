«Делимобиль» в Новосибирске оштрафовали на 20 тысяч рублей за требование долга с клиента

Фото: Александр А. / 2ГИС, Густаво Зырянов / Сиб.фм, коллаж Сиб.фм

Суд в Новосибирске оштрафовал сервис «Делимобиль» на 20 000 рублей за требование с клиента долга в размере 31 100 рублей, сообщили 11 мая в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

Заельцовский районный суд Новосибирска оштрафовал ООО «Каршеринг Руссия», более известное как «Делимобиль», на 20 тысяч рублей за нарушение Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Компания нарушила ФЗ, требуя с клиента погашения оплаты долга в размере 31 100 рублей за повреждение порога седана Volkswagen Polo, который тот брал в аренду ещё в начале 2020 года, сообщили 11 мая в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

Поездив на иномарке, мужчина оставил её на стоянке, не оставив никаких повреждений. Однако через неделю получил уведомление о штрафе за выявленный дефект. В тот же день служба безопасности каршеринга предупредила, что оплатить указанную сумму необходимо в течение 2-3 дней.

Новосибирец решил выяснить причину предъявления счёта, но вразумительного ответа не добился. Ему сказали лишь, что у автомобиля оказался повреждён порог, это обнаружил следующий клиент.

Мужчина был готов ответить за то, что действительно нарушил, но в сервисе отказывались от разъяснений и только предъявляли требования.

С момента уведомления прошло несколько месяцев и горожанину вновь напомнили о долге, причём в жёсткой форме.

«В случае не оплаты задолженности, компания вынуждена будет осуществлять все законные рычаги давления, в том числе и ФССП», — предупреждали в «Делимобиле».

Суд постановил, что уведомления направлялись с нарушениями требований законодательства. Выражались нарушения не только в содержании сообщений, но и в их количестве и времени отправки. В результате каршеринг был оштрафован на 20 000 рублей.

После этого сервис попытался взыскать с мужчины долг через стороннее юрлицо, но безуспешно.

Напомним, что «Делимобиль» появился в Новосибирске в марте 2018 года. Изначально для аренды в городе предлагались 50 автомобилей Hyundai Solaris, другие марки появились позднее.