Экс-министр культуры Новосибирской области Ярославцева возглавила НИМРО

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Экс-глава министерства культуры Новосибирской области Ярославцева восстановилась в должности руководителя НИМРО.

Бывший министр культуры НСО Наталья Ярославцева вернулась на свою прежнюю должность руководителя Новосибирского института мониторинга и развития образования. Информация об этом появилась на ресурсе «Контур.Фокус».

Напомним, министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева покинула свой пост 11 апреля. Тогда губернатор Андрей Травников отметил, что просил ее возглавить министерство на два года – это и было сделано. Глава региона подчеркнул, что несмотря на сложности для сферы культуры, которые принесла пандемия, Ярославцева много сделала для развития отрасли во всех направлениях.

В мае 2022 года Наталья Ярославцева вернулась в сферу образования, заняв свой прежний пост – руководителя ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования». В зону ответственности института входит проведение ЕГЭ и ОГЭ в регионе, мониторинг системы образования, дополнительное профессиональное образование. Также организация занимается развитием профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы общего образования и экспертного сообщества.

Напомним, Ярославцева была руководителем НИМРО с 2013 по 2020 гг. С 2020 по 2022 гг. учреждение возглавлял Сергей Кондратьев, сейчас он перешел на должность замруководителя.

За две недели до увольнения из Минкультуры НСО Наталья Ярославцева рассказала Сиб.фм, как на сибирском искусстве отразились мировые санкции, сколько денег необходимо для полноценного развития культуры в Новосибирске, и почему закрытые границы помогают развитию творчества.