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Херсонская область попросит Путина о присоединении к России

Фото Херсонская область попросит Путина о присоединении к России
Фото Херсонская область попросит Путина о присоединении к России

Фото pixabey

Власти Херсонской области обратятся к президенту России о присоединении региона к РФ.

Херсонская область до конца года войдет в состав России. Об этом заявил замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Город Херсон – это Россия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации», – заявил Стремоусов.

До конца 2022 года область перейдет на российское законодательство. До конца мая в Херсонской области заработает банк для рублевого оборота, сообщает РИА Новости.

«Банк уже существует, есть формальные вопросы. Название я сейчас не готов сказать, потому что есть несколько предложений. Банк, скорее всего, будет интегрирован из, возможно, Донецкой народной республики. Но с перспективой полной работы с Центробанком. Ведутся как раз переговоры технические. Сам по себе банк не будет иметь каких-либо ограничений и будет полностью интегрирован в банковскую систему Российской Федерации», – заключил Стремосов.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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