К строительству ЦКП «СКИФ» в Кольцово планируют привлечь студентов

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Летом на стройплощадку ЦКП «СКИФ» планируют привлечь студентов, рассказала 11 мая заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в наукограде Кольцово идёт по графику, точка невозврата пройдена, к концу 2023 года будет сдана первая очередь, рассказала 11 мая на пресс-конференции в ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

По её словам, в регионе уже идёт процесс подготовки кадров: 200 специалистов по техническому обслуживанию станции ЦКП «СКИФ» и непосредственно самой установки готовит Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). Ещё порядка 200 человек готовит Новосибирский государственный университет (НГУ), где специально была запущена междисциплинарная магистерская программа «Методическое обеспечение физико-химических исследований конденсированных фаз».

Кроме того, ведутся обсуждения предстоящих исследований, необходимые для информирования научной общественности. Будущим летом к ознакомлению с планами работы ЦКП планируют привлечь студентов. Их хотят пригласить на стройплощадку центра, уточнила замглавы области.

«Постараемся привлечь на строительную площадку наши студенческие отряды, чтобы ребята имели возможность в будущем работать на ней, а пока — готовить её к работе в формате студенческой стройки», — пояснила она.

Напомним, госконтракт на основной этап строительства ЦКП «СКИФ» с Институтом катализа имени Г. К. Борескова СО РАН подписал «Концерн Титан-2», стоимость составила 5,8 млрд рублей. Подрядчик взял на себя обязательства не только по строительству центра, но и по разработке рабочей документации.