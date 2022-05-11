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Как оплатить Apple Music и оплатить iCloud в мае 2022 – пошаговая инструкция

Фото Как оплатить Apple Music и оплатить iCloud в мае 2022 – пошаговая инструкция
Фото Как оплатить Apple Music и оплатить iCloud в мае 2022 – пошаговая инструкция

Фото: pixabay.com

В связи с введением санкций со стороны Запада, российские пользователи системы IOS больше не могут использовать Apple Pay для оплаты подписок Apple Music и iCloud. Однако существует как минимум два популярных способа, которые помогут решить эту проблему.

Оплатите подписку через номер сотового телефона

Фото Как оплатить Apple Music и оплатить iCloud в мае 2022 – пошаговая инструкция 2

  1. Зайдите в Apple Store (в свой профиль);
  2. На вкладке учетной записи нужно выбрать «Управление способами оплаты»;
  3. Далее следует кликнуть по разделу «Добавить способы оплаты»;
  4. После этого понадобится отметить галочкой пункт «Мобильный телефон»;
  5. Возможно использование основного номера телефона или любого другого (например, супруга или супруги, родителей и пр.);
  6. Введите номер телефона без «+7» и нажмите «Отправить»;
  7. После произведенных изменений надо дождаться смс, в котором будет прислан код, подтверждающий проведение изменений;
  8. Отправив это код, пользователь подтверждает изменения при проведении оплаты за подписки.

Для оплаты iCloud, Apple Music, Apple TV+, а также остальных фирменных сервисов Apple и приложений, которые представлены в App Store, будет использоваться счёт, привязанный к заданному номеру телефона. Услуга доступна абонентам Билайн, МегаФон, МТС, YOTA, Tele2.

Пополняйте счёт Apple ID через кошелёк QIWI

Фото Как оплатить Apple Music и оплатить iCloud в мае 2022 – пошаговая инструкция 3

QIWI будет хорошей альтернативой оплате услуг Apple и других сервисов со счёта оператора мобильной связи. С помощью данного инструмента можно пополнить счёт Apple ID и в дальнейшем платить за использование iCloud, рассчитываться за покупки в App Store.

  1. Создайте QIWI-кошелёк на официальном сайте или в мобильном приложении из App Store;
  2. Получите «Основной» статус для кошелька QIWI с помощью аутентификации в Госуслугах через раздел «Идентификация»;
  3. Перейдите в раздел «Платежи» и найдите вариант App Store & iTunes с помощью строки поиска;
  4. Укажите личный номер мобильного телефона, на который в течение пары минут в виде SMS придёт секретный код пополнения счёта Apple ID;
  5. Проведите оплату услуги через внутренний счёт кошелька QIWI;
  6. Скопируйте секретный код пополнения счёта Apple ID из входящего SMS;
  7. Откройте App Store и перейдите в раздел своего профиля нажатием на аватар в углу экрана;
  8. Выберите вариант «Погасить подарочную карту или код».
  9. Вставьте секретный код и подтвердите операцию.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что пассажиры автобусов не могут оплатить проезд через терминалы. Карты «Мир» и «Visa» были отключены от Apple Pay, а также Сбер дал рекомендации по работе приложения СберБанк Онлайн на платформе iOS.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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