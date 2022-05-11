Как оплатить Apple Music и оплатить iCloud в мае 2022 – пошаговая инструкция

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В связи с введением санкций со стороны Запада, российские пользователи системы IOS больше не могут использовать Apple Pay для оплаты подписок Apple Music и iCloud. Однако существует как минимум два популярных способа, которые помогут решить эту проблему.
Оплатите подписку через номер сотового телефона
Для оплаты iCloud, Apple Music, Apple TV+, а также остальных фирменных сервисов Apple и приложений, которые представлены в App Store, будет использоваться счёт, привязанный к заданному номеру телефона. Услуга доступна абонентам Билайн, МегаФон, МТС, YOTA, Tele2.
Пополняйте счёт Apple ID через кошелёк QIWI
QIWI будет хорошей альтернативой оплате услуг Apple и других сервисов со счёта оператора мобильной связи. С помощью данного инструмента можно пополнить счёт Apple ID и в дальнейшем платить за использование iCloud, рассчитываться за покупки в App Store.
Ранее, Сиб.фм писал о том, что пассажиры автобусов не могут оплатить проезд через терминалы. Карты «Мир» и «Visa» были отключены от Apple Pay, а также Сбер дал рекомендации по работе приложения СберБанк Онлайн на платформе iOS.
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