Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Производство лекарств в Новосибирской области выросло на 60 % в 2022 году

Фото Производство лекарств в Новосибирской области выросло на 60 % в 2022 году
Фото Производство лекарств в Новосибирской области выросло на 60 % в 2022 году

Фото pixabay.com

Объёмы производства лекарственных препаратов в Новосибирской области за первые три месяца 2022 года увеличились на 56,9 % в сравнении с аналогичным периодом 2021-го, сообщили в Новосибирскстате.

В I квартале 2022 года в Новосибирской области произвели лекарственных препаратов на 3 411 млн рублей. В фактически действующих ценах это на 56,9 % больше, чем в I квартале 2021 года, подсчитали в Новосибирскстате.

В регионе выпускаются препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, сердечно-сосудистой, костно-мышечной, дыхательной и нервной систем, а также препараты для лечения заболеваний органов чувств, влияющие на кроветворение и кровь препараты и многие другие.

На Новосибирскую область приходится 1/3 лекарственных препаратов, производимых в Сибирском федеральном округе.

«Также можно отметить, что наша область является монополистом среди регионов округа по производству препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ в ампулах», — подчеркнули в службе статистики.

Напомним, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка сообщил, что поводов для беспокойства за обеспеченность региона лекарственными препаратами нет: местные фармацевтические компании готовы к замещению импортных препаратов.

В АО «ПФК Обновление» заявили, что имеют достаточно производственных мощностей, чтобы на 100 % закрыть потребность в препаратах для лечения щитовидной железы не только у местного населения, но и всей России.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
лекарства
Новосибирскстат
Новосибирск
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

129101
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
50893
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
41589
Военный парад 9 мая 2022 в Москве: прямая трансляция с Красной площади
39987
День Победы-2022: новые красивые открытки и поздравления в стихах с 9 Мая
35101
«Монумент памяти» открыли у школы № 138 в Балластном микрорайоне Новосибирска
34406
Юные новосибирцы встретят 9 Мая на "Безымянной высоте" в Калужской области
33613
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском