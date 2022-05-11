Производство лекарств в Новосибирской области выросло на 60 % в 2022 году

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Объёмы производства лекарственных препаратов в Новосибирской области за первые три месяца 2022 года увеличились на 56,9 % в сравнении с аналогичным периодом 2021-го, сообщили в Новосибирскстате.

В I квартале 2022 года в Новосибирской области произвели лекарственных препаратов на 3 411 млн рублей. В фактически действующих ценах это на 56,9 % больше, чем в I квартале 2021 года, подсчитали в Новосибирскстате.

В регионе выпускаются препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, сердечно-сосудистой, костно-мышечной, дыхательной и нервной систем, а также препараты для лечения заболеваний органов чувств, влияющие на кроветворение и кровь препараты и многие другие.

На Новосибирскую область приходится 1/3 лекарственных препаратов, производимых в Сибирском федеральном округе.

«Также можно отметить, что наша область является монополистом среди регионов округа по производству препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ в ампулах», — подчеркнули в службе статистики.

Напомним, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка сообщил, что поводов для беспокойства за обеспеченность региона лекарственными препаратами нет: местные фармацевтические компании готовы к замещению импортных препаратов.

В АО «ПФК Обновление» заявили, что имеют достаточно производственных мощностей, чтобы на 100 % закрыть потребность в препаратах для лечения щитовидной железы не только у местного населения, но и всей России.