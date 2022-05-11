ПСБ снизил ставки по льготной ипотеке с господдержкой

Фото: ПСБ

Минимальная ставка 7% действует по программе «Военная ипотека. Госпрограмма»*. Размер кредита – до 3,68 млн рублей, первоначальный взнос – от 15%, максимальный срок кредитования – 25 лет (до достижения военнослужащими 50 лет на дату возврата кредита).

По обновленной «Госпрограмме-2020» ставка снижена до 8,59% годовых**. Первоначальный взнос – от 15% стоимости приобретаемого жилья. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей – на покупку жилой недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей – для приобретения жилья в других регионах РФ. Максимальный срок кредитования – 30 лет.

Льготные условия распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщиков на всей территории России.

«Мы активно развиваем жилищное кредитование с господдержкой, в том числе за счет совместных программ с застройщиками. Для российских семей ипотека с господдержкой остается самым востребованным и доступным способом решить вопрос с жильем. Мы дополнительно снижаем ставки по этим программам и предоставляем еще ряд опций для того, чтобы клиенты могли комфортно обслуживать ипотеку. Например, клиенты ПСБ имеют возможность дополнительно к действующей ставке по «Госпрограмме-2020» получить дисконт на срок от шести месяцев до года за счет субсидирования ставки со стороны застройщика либо зафиксировать низкую ставку на весь срок кредитования», – отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.



*Процентная ставка 7,0% годовых в рублях применяется по программе «Госпрограмма. Военная ипотека 2020» при приобретении квартиры на первичном и вторичном рынке у застройщика и заключении кредитного договора до 31.12.2022 (включительно). Максимальная сумма кредита до 3,68 млн рублей, но не более суммы кредита рассчитанной исходя из возраста военнослужащего. Первоначальный взнос от 15%. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 85% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредитования от 12 до 300 мес., но не более достижения заемщиком возраста 50 лет. Подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщику можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на момент публикации. Не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.



**Ставка 8,59% годовых в рублях по программе «Госпрограмма 2020» действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования. Первоначальный взнос 15-80%. Сумма кредита от 500 тыс. руб. до 12 млн руб. — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; до 6 млн. рублей — в остальных субъектах РФ. Срок кредита от 36 до 360 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации, при этом кредитный договор должен быть заключен до 31.12.2022 года (включительно). Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах банка, на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на момент публикации. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.