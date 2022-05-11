Расшифровано предсказание Ванги о будущем России и Украины

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Эксперты расшифровали еще одно предсказание болгарской ясновидящей Ванги. Оно касается будущего России и Украины.

При жизни Ванга предсказала начало конфликта России и Украины. Легендарная пророчица говорила, что ждет обе страны в будущем. Об этом сообщает портал «МедиаПоток».

«Россия − прародительница всех славянских государств. Те, что отделились от нее, вскоре вернутся к ней», – утверждала Ванга.

При этом прямых указаний на то, что ясновидящая говорила именно об Украине, нет. Однако сопоставив все пророчества Ванги, касающиеся отношений России и Украины, эксперты предположили, что речь идет именно об этой бывшей республике.

Исход российско-украинского конфликта Ванга видело именно таким. Украина вернется к России, несмотря на все сложности, которые предшествуют будущему воссоединению славянского мира.

Ранее Сиб.фм писал, что легендарная болгарская предсказательница при своей жизни предвидела конфликт между Россией и Украиной, который в полную мощь развернулся только в 2022 году. Ванга предсказывала, сколько продлится спецоперация на Украине.