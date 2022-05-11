Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика общество
На правах рекламы реклама

Роскачество высоко оценило сосиски производства «Сибагро»

Фото Роскачество высоко оценило сосиски производства «Сибагро»
Фото Роскачество высоко оценило сосиски производства «Сибагро»

Фото: «Сибагро»

Роскачество проверило сосиски «Молочные» от компании «Сибагро». По итогам исследования продукт получил высокие оценки по всем параметрам экспертизы. Специалистами была проанализирована 51 торговая марка. При этом учтены такие показатели, как отсутствие антибиотиков, физико-химические показатели, безопасность, достоверность маркировки и вкус.

«По результатам лабораторных испытаний 2022 года данный товар признан высококачественным, так как он соответствовал не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. <...> После проведения оценки производства, в ходе которой будет в том числе определен уровень локализации продукции, эксперты Роскачества примут решение о присвоении данному товару российского Знака качества», – говорится на сайте Роскачества в разделе результатов исследования.

Сосиски «Молочные» производятся по ГОСТу. Технологи компании воссоздают любимый многими с детства вкус, добавляя к миксу свинины и говядины смесь перцев и главный ингредиент – молоко. Сосиски можно найти во всех регионах присутствия «Сибагро» – от Бурятии до Екатеринбурга – в упаковке весом 420 и 900 грамм. В месяц компания продает порядка 60 тонн продукта.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

продукты
бренд
Роскачество
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

129229
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
50976
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
33671
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
32876
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
31906
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
29128
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
28910
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн