Роскачество высоко оценило сосиски производства «Сибагро»

Фото: «Сибагро»

Роскачество проверило сосиски «Молочные» от компании «Сибагро». По итогам исследования продукт получил высокие оценки по всем параметрам экспертизы. Специалистами была проанализирована 51 торговая марка. При этом учтены такие показатели, как отсутствие антибиотиков, физико-химические показатели, безопасность, достоверность маркировки и вкус.

«По результатам лабораторных испытаний 2022 года данный товар признан высококачественным, так как он соответствовал не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. <...> После проведения оценки производства, в ходе которой будет в том числе определен уровень локализации продукции, эксперты Роскачества примут решение о присвоении данному товару российского Знака качества», – говорится на сайте Роскачества в разделе результатов исследования.

Сосиски «Молочные» производятся по ГОСТу. Технологи компании воссоздают любимый многими с детства вкус, добавляя к миксу свинины и говядины смесь перцев и главный ингредиент – молоко. Сосиски можно найти во всех регионах присутствия «Сибагро» – от Бурятии до Екатеринбурга – в упаковке весом 420 и 900 грамм. В месяц компания продает порядка 60 тонн продукта.