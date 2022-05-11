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Сбербанк приглашает жителей Новосибирска на субботник

Фото Сбербанк приглашает жителей Новосибирска на субботник
Фото Сбербанк приглашает жителей Новосибирска на субботник

Фото: Сбер

Сибирский Сбербанк проведет традиционный ежегодный субботник в ближайшее воскресенье, 15 мая, и приглашает всех новосибирцев стать участниками экологической акции. В этом году он пройдет в парке культуры и отдыха «Сосновый бор» возле стадиона «Юный Сибиряк».

Сбор участников стартует в 11:00. После открытия акции в полдень сибиряки распределятся по командам и в течение двух часов будут соревноваться в сборе мусора – для победителей подготовлены специальные призы.

Фото Сбербанк приглашает жителей Новосибирска на субботник 2

Кроме уборки территории парка, запланировано проведение семейных конкурсов, катание на лошадях, обед на полевой кухне и мастер-классы для детей – самых маленьких участников научат делать скворечники и мастерить поделки из природных материалов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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экология
Сбербанк
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