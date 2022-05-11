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Шесть детей выпали из окон в Новосибирске с начала 2022 года

Фото Шесть детей выпали из окон в Новосибирске с начала 2022 года
Фото Шесть детей выпали из окон в Новосибирске с начала 2022 года

Фото pixabay.com

С начала 2022 года в Новосибирске выпали из окон шесть детей, один ребёнок погиб, сообщили в департаменте мэрии по социальной политике.

Случаи гибели детей в результате падения из окон в Новосибирске фиксируются ежегодно. Один уже произошёл в 2022 году, сообщили в департаменте мэрии по социальной политике. Всего с начала года из окон в городе выпали шесть детей.

Для предотвращения несчастных случаев на окна необходимо устанавливать защиту. Москитная сетка не защитит ребёнка. Подойдёт, например, детский замок на створку, ручка с ключом, автоматический кнопочный блокиратор или щелевой проветриватель.

Напомним, в апреле из окон в Новосибирске выпали две малолетние девочки: одна с высоты пятого этажа, другая — с высоты четвёртого. Обе получили многочисленные травмы разной степени тяжести.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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