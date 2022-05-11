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Сотрудникам IKEA в Новосибирске будут выплачивать зарплату до конца лета

Фото Сотрудникам IKEA в Новосибирске будут выплачивать зарплату до конца лета
Фото Сотрудникам IKEA в Новосибирске будут выплачивать зарплату до конца лета

Фото pixabay.com

IKEA продлила период выплаты зарплат сотрудникам магазинов в России до 31 августа.

Сотрудники магазинов IKEA в России будут получать заработную плату вплоть до 31 августа. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя материнской компании Ingka Group Толга Онку. Не исключено, что выплаты будут производиться и после этой даты.

В IKEA на территории РФ работают почти 15 000 человек, магазины в настоящее время функционируют в режиме «за закрытыми дверями». В компании следят за ситуацией и будут принимать дальнейшие решения «по мере продвижения вперёд».

Напомним, изначально в связи с ситуацией на Украине IKEA объявила о приостановке работы в России до 31 мая. В Новосибирской области бренд представлен одним магазином — на Фабричной улице в Новосибирске. Всего в стране насчитывается 15 точек.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
зарплата
Россия
IKEA
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