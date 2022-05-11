Фото Минобороны России

Минобороны России раскрыло данные об экспериментах США над пациентами психбольницы в Харьковской области.

В психиатрической больнице Харьковской области Пентагон проводил бесчеловечные эксперименты над гражданами Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Министерство обороны РФ получило новые данные об опытах, которые американцы проводили над гражданами Украины.

«Новые сведения раскрывают подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 1, расположенной в селе Стрелечье Харьковской области. Основной категорией подопытных была группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения», — рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Эксперты, проводившие исследования, приезжали на Украину через третьи страны, чтобы скрыть свою принадлежность к США. Среди них – уроженка Флориды Линда Опорто, которая принимала непосредственное участие в опытах над украинцами.

Украина стала полигоном США для разработки биологического оружия и тестирования фармацевтических препаратов в обход всех международных норм безопасности. При этом в схеме участвовали фонды, подконтрольные Демократической партии США, а также крупнейшие фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, американская Merck и связанная с Пентагоном Gilead.

Также в программе участвовали украинские государственные структуры, которые скрывали незаконную деятельность, проведение полевых и клинических испытаний, а также предоставление биоматериалов.

В январе 2022 года иностранцев, проводивших эксперименты, в экстренном порядке эвакуировали, а оборудование и препараты вывезли на западные территории Украины. Помимо этого, специалисты Минобороны России обнаружили следы экстренного уничтожения документов в биолабораториях в Мариуполе.

Однако сохранившиеся документы свидетельствуют об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры.

Данная деятельность велась на Украине с 2014 года. В стране действовала сеть, в которую входило более 30 биолабораторий, работавших на Пентагон, сообщает РИА Новости. После начала спецоперации все необходимое для продолжения военно-биологической программы.