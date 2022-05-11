В Кремле опровергли сведения о планах ввести военное положение в России

Фото с сайта kremlin.ru
В России не планируют вводить военное положение.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планов вводить военное положение на территории РФ нет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на территории Российской Федерации не планируется вводить военное положение в связи с ситуацией на Украине, передает РИА Новости.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля в целях защиты мирного населения Донбасса. Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Песков призвал ориентироваться на слова главы государства, который «повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану».
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