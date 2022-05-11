В Новосибирске чиновники отказались переселять вдову ветерана ВОВ из аварийного дома

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Прокуроры Ленинского района Новосибирска встали на защиту вдовы ветерана ВОВ, которую чиновники отказались ставить на учёт для переезда из аварийного дома.

90-летняя жительница улицы Озерная собиралась встать в очередь на квартиру, после того как её дом признали аварийным. Однако в администрации Ленинского района вдове ветерана Великой Отечественной войны отказали. Тогда пенсионерка отправилась на приём в районную прокуратуру.

"Прокуратура опротестовала незаконный приказ главы администрации, который был отменен, а ветеран включена в необходимые списки нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан и поставлена на учет", – рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

После вмешательства прокуроров бабушка без внимания не осталась: она получила единовременную выплату на приобретение жилья в городе Тогучине, рядом с дочерью.

"Жилищные права вдовы участника Великой Отечественной войны восстановлены",

– добавили в региональной прокуратуре.

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