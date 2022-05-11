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В Новосибирске чиновники отказались переселять вдову ветерана ВОВ из аварийного дома

Фото В Новосибирске чиновники отказались переселять вдову ветерана ВОВ из аварийного дома
Фото В Новосибирске чиновники отказались переселять вдову ветерана ВОВ из аварийного дома

Фото автора

Прокуроры Ленинского района Новосибирска встали на защиту вдовы ветерана ВОВ, которую чиновники отказались ставить на учёт для переезда из аварийного дома.

90-летняя жительница улицы Озерная собиралась встать в очередь на квартиру, после того как её дом признали аварийным. Однако в администрации Ленинского района вдове ветерана Великой Отечественной войны отказали. Тогда пенсионерка отправилась на приём в районную прокуратуру.

"Прокуратура опротестовала незаконный приказ главы администрации, который был отменен, а ветеран включена в необходимые списки нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан и поставлена на учет", – рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

После вмешательства прокуроров бабушка без внимания не осталась: она получила единовременную выплату на приобретение жилья в городе Тогучине, рядом с дочерью.

"Жилищные права вдовы участника Великой Отечественной войны восстановлены",

– добавили в региональной прокуратуре.

Читайте также на сайте Сиб.фм: как бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева не могли выселить из служебного жилья.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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