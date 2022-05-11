В Новосибирске наркоторговцы фасовали гашиш и мефедрон в мармеладных мишек

Фото pixabey
В Новосибирске задержали закладчиков мармеладных мишек с гашишем и мефедроном.
В Новосибирске задержали 20-летних наркосбытчиков, которые прятали мефедрон и гашиш в жевательных конфетах. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.
Полиция задержала двух 20-летних закладчиков, которые промышляли сбытом наркотиков в Новосибирске. У «наркокондитеров» изъяли семь свертков с «конфетками» с запрещенными веществами общей массой 130 грамм.
Экспертиза показала, что обнаруженные у подозреваемых вещества содержат гашишное масло и мефедрон. Как установили правоохранительные органы, задержанные сбывали наркотики путем осуществления закладок, фасуя их в виде жевательных конфет «мармеладные мишки».
В отношении закладчиков возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
«Суд избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время они содержатся в следственном изоляторе. За незаконный сбыт наркотических средств законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», – сообщили в МВД.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают