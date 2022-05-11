В Новосибирске открылся пешеходный мост через улицу Большевистскую

Фото: «Инские холмы»

В Новосибирске открыли пешеходный мост через улицу Большевистскую. Он связал сити-квартал «Инские холмы» и Михайловскую набережную.

Мост был построен за счет застройщика – Группы компаний «ВербаКапитал».

Открытие моста прошло 11 мая, в церемонии приняли участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть, заместители мэры Анна Терешкова и Алексей Кондратьев, глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков, директор ГК «ВербаКапитал» Вадим Ильченко и представитель генподрядчика руководитель ГК СМСС Анатолий Павлов.

Глава города отметил, что многие застройщики начинают вкладываться в решение вопросов благоустройства городского пространства.

«Здесь стояла задача обеспечить транспортную и пешеходную доступность прогулочной зоны набережной. Застройщик взял на себя решение этой задачи за счет собственных ресурсов, не прибегая к бюджетным средствам – это хороший пример взаимодействия муниципалитета и бизнеса в вопросе благоустройства городского пространства», – заявил Локоть.

Необходимость строительства моста для связи городских кварталов с набережной обсуждалась еще в 60-е годы прошлого века, но реализовать такой масштабный проект смогли только при возведении нового комплекса на берегу Оби.

Пешеходный мост протяженностью 55 метров позволит сократить путь до набережной жителям жилых кварталов на улицах Сакко и Ванцетти, Маковского и др. Для маломобильных граждан, родителей с детьми и колясками предусмотрен лифт.

Анатолий Локоть отметил, что один из бульваров, который благоустроит застройщик, будет вести к историческому центру Новосибирска. В планах – создание двух пешеходных улиц. Одна из них должна связать улицы Шевченко и Сакко и Ванцетти. Сама улица Инская будет полностью реконструирована и превращена в единое городское пространство, и соединит квартал городских музеев с метро «Речной вокзал», объяснил директор компании-инвестора ГК «ВербаКапитал» Вадим Ильченко.

Пешеходный мост через улицу Большевистскую останется на балансе управляющей организации «Инские холмы», которая и будет его обслуживать.

Для справки: «Инские холмы» – многофункциональная общественно-деловая среда, большую часть которой занимают апартаменты с видами на лесной ландшафт и берег Оби. В квартале также есть бизнес-центр и торговая галерея.

Подробную информацию о сити-квартале можно получить по телефону: +7 (383) 209-99-62 и на сайте inskie.ru