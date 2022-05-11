В Новосибирской области для решения проблем обманутых дольщиков привлечено около двух миллиардов рублей

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Правительство региона благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов решает проблемы обманутых дольщиков, привлекая для этой цели порядка 2 млрд рублей.

На данный момент в Новосибирской области функционирует еще один крупный инвестиционный проект. Основная задача – выделение финансов для завершения строительства долгостроя по адресу Есенина 12/1. Распоряжение о его реализации подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Сегодня в области механизм масштабных инвестиционных проектов набрал очень хорошие обороты. Уже реализуются 33 МИПа, в стадии согласования – еще несколько. По реализации уже заключенных проектов инициаторами МИП будет передано более 31,5 тысяч кв. м жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Кроме того, благодаря МИПам ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму уже порядка 2 млрд рублей. Вкупе с другими мерами государственной поддержки, это позволяет существенно продвинуться в решении проблем обманутых дольщиков», – заявил исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Инициатор нового МИПа – ООО «Энергетик. Специализированный застройщик». В их обязанности входит перечисление 30 миллионов рублей для окончания строительства по адресу Есенина 12/1 в Октябрьском районе Новосибирска. 206 участников долевого строительства смогут решить свои проблемы. Кроме того, по реализации проекта в собственность обманутых дольщиков будет передано более 1 000 кв. м жилых помещений (но не менее 2,5 % от возведенных площадей). Сейчас застройщику на законных основаниях был предоставлен участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов по ул. Проточная в Ленинском районе Новосибирска. Предварительный срок завершения проекта – 7 лет.

«Сегодня благодаря реализации масштабных инвестпроектов решаются проблемы порядка двух десятков долгостроев Новосибирской области – это очень весомый результат. Вопросы еще 39 долгостроев решаются в рамках работы с ППК «Фонд»: 8 домов будут достроены, дольщики 16-ти объектов получат компенсации, Правительством Новосибирской области по 11 объектам уже направлены ходатайства в публично-правовую компанию, дополнительно готовятся ходатайства в отношении еще пяти проблемных объектов», – отметил Алексей Колмаков.