Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

недвижимость общество

В Новосибирской области для решения проблем обманутых дольщиков привлечено около двух миллиардов рублей

Фото В Новосибирской области для решения проблем обманутых дольщиков привлечено около двух миллиардов рублей
Фото В Новосибирской области для решения проблем обманутых дольщиков привлечено около двух миллиардов рублей

Фото pixabay.com

Правительство региона благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов решает проблемы обманутых дольщиков, привлекая для этой цели порядка 2 млрд рублей.

На данный момент в Новосибирской области функционирует еще один крупный инвестиционный проект. Основная задача – выделение финансов для завершения строительства долгостроя по адресу Есенина 12/1. Распоряжение о его реализации подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Сегодня в области механизм масштабных инвестиционных проектов набрал очень хорошие обороты. Уже реализуются 33 МИПа, в стадии согласования – еще несколько. По реализации уже заключенных проектов инициаторами МИП будет передано более 31,5 тысяч кв. м жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Кроме того, благодаря МИПам ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму уже порядка 2 млрд рублей. Вкупе с другими мерами государственной поддержки, это позволяет существенно продвинуться в решении проблем обманутых дольщиков», – заявил исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Инициатор нового МИПа – ООО «Энергетик. Специализированный застройщик». В их обязанности входит перечисление 30 миллионов рублей для окончания строительства по адресу Есенина 12/1 в Октябрьском районе Новосибирска. 206 участников долевого строительства смогут решить свои проблемы. Кроме того, по реализации проекта в собственность обманутых дольщиков будет передано более 1 000 кв. м жилых помещений (но не менее 2,5 % от возведенных площадей). Сейчас застройщику на законных основаниях был предоставлен участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов по ул. Проточная в Ленинском районе Новосибирска. Предварительный срок завершения проекта – 7 лет.

«Сегодня благодаря реализации масштабных инвестпроектов решаются проблемы порядка двух десятков долгостроев Новосибирской области – это очень весомый результат. Вопросы еще 39 долгостроев решаются в рамках работы с ППК «Фонд»: 8 домов будут достроены, дольщики 16-ти объектов получат компенсации, Правительством Новосибирской области по 11 объектам уже направлены ходатайства в публично-правовую компанию, дополнительно готовятся ходатайства в отношении еще пяти проблемных объектов», – отметил Алексей Колмаков.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Игорь Гетьман
журналист

1

Теги

обманутые дольщики
строительство
Правительство Новосибирской области
долгострой
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

129313
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
51033
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
34275
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
33745
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
33082
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
29408
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
29059
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн