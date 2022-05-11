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В Новосибирской области на 20 % вырос спрос на семенной картофель

Фото В Новосибирской области на 20 % вырос спрос на семенной картофель
Фото В Новосибирской области на 20 % вырос спрос на семенной картофель

Фото pixabay.com

Продажи семенного картофеля в Новосибирской области весной 2022 года увеличились на 15-20 % в сравнении с весной 2021-го, рассказали в местных агротехнологических компаниях.

В апреле-мае 2022 года в Новосибирской области повысился спрос на семенной картофель. В агротехнологических фирмах (АТФ) говорят, что по сравнению к прошлому году рост составил 15-20 % и его нельзя назвать сезонным.

«Мы видим рост интереса к посадочному материалу со стороны фермеров, у которых небольшие площади, со стороны средних и крупных овощеводческих хозяйств. Население тоже стало больше покупать, наши торговые точки этой весной продали много семенного картофеля частным лицам — тем, кто будет сажать его на своих дачах и огородах», — рассказал BFM-Новосибирск исполнительный директор ООО АТФ «Агрос» Павел Потапов.

Цена килограмма семенного картофеля из-за повышения спроса выросла на 5-10 рублей в зависимости от категории, добавил он.

Напомним, Сиб.фм ранее писал об ажиотажном спросе на семенной картофель. Агроном Людмила Шубина рассказывала, что «Сад Шубиной» в апреле распродал практически весь свой запас посадочного материала.

Читайте также: В Новосибирской области начали «клонировать» картофель.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
сельское хозяйство
Новосибирск
картофель
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