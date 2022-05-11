В Новосибирской области умерла владелица ЦУМа Любовь Котенёва

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Предприниматель, директор ЦУМ «Бердск» Любовь Котенёва скончалась в возрасте 63 лет.

Одна из первых женщин-предпринимателей Бердска, директор местного ЦУМа Любовь Котенёва умерла в Новосибирской области в возрасте 63 лет. Она скончалась 9 мая в своей квартире, информацию о смерти подтвердили в Общественной палате Бердска.

Котенёва владела не только ЦУМом, но и несколькими магазинами и кафе, а также являлась одним из первых членов Ассоциации предпринимателей Бердска. Кроме того, спонсировала городские праздники и помогала бизнесменам.

Причина смерти устанавливается, прощание с предпринимательницей пройдёт в Преображенском кафедральном соборе в четверг, 12 мая.

Напомним, в конце апреля в Новосибирске на 66-м году жизни скончался президент совета директоров АО «Электроагрегат» Александр Одинец. Эту должность он занимал с 1998 года.