Валютные качели: экономисты рассказали, что будет с долларом и рублём в мае-2022

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В марте курс доллара впервые достиг отметки в 121 рубль. Однако спустя пару месяцев, ситуация кардинально изменилась. В первой половине мая доллар снизился до минимума 2020 года – 66 рублей, после чего незначительно вырос. С чем связаны резкие причины укрепления и что будет дальше с курсами валют – разбирался Сиб.фм.

Причина 1. Валютные ограничения

С начала марта Центральный Банк и правительство ввели строгие валютные ограничения. Во-первых, запретили иностранцам продавать российские ценные бумаги и выводить валюту за пределы Российской Федерации. Во-вторых, была ограничена выдача наличной валюты в банках для российских граждан. Кроме того, валютные ограничения для физических лиц будут действовать до 9 сентября. Как сообщает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отменять их досрочно пока не планируют.

Причина 2. Требования к экспортерам

Продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то товар (в данном случае – валюта) дешевеет.

«До сих пор российское государство, как и многие другие на нашей планете, было заинтересовано в слабой национальной валюте. Соображения известны – отечественные экспортеры более конкурентоспособны по цене. А на внутреннем рынке все наоборот в пользу отечественных производителей и в придачу выше налоговые поступления от экспортеров. Этими мотивами можно объяснить, почему государство, будучи и раньше в состоянии укрепить рубль, этого не делало. Хотя сейчас эти мотивы остаются в силе, они уже не имеют прежнего значения», — рассуждает профессор Высшей школы экономики, Александр Скоробогатов.

Причина 3. Комиссии для покупателей

Центробанк повлиял не только на предложение валюты, но и на спрос. Чтобы избежать ажиотажа, банк поставил комиссию в 30% от суммы сделки. Потом снизил ее до 12%, а после этого отменил вовсе. Однако это коснулось лишь биржевой комиссии. Если брать доллары и евро в банке, разница между покупкой и продажей составляет в среднем 10 – 15%. И опускать эту комиссию в банках не спешат.

Причина 4. Низкий спрос

То время, когда россияне активно покупали доллары и евро по любым курсам, прошел. На данный момент граждане начали поступать более рационально. Многие поняли, что в 2022 году отдых за границей им не светит, так как наличные доллары и евро найти почти невозможно. А держать деньги на карте нет смысла, так как российские карты за рубежом больше не работают. Таким образом, высокая комиссия банков снизила спрос на валюту.

Причина 5. Отмена бюджетного правила

Это механизм был разработан в Министерстве финансов. Там была определена средняя цена на нефть, которая позволяет балансировать бюджет. Если нефть была дороже, дополнительные доходы отправлялись в накопления– как правило, в долларах и евро. Тем самым Минфин создавал спрос на валюту на бирже. И не давал рублю слишком сильно укрепляться.

«Мы просто оставляли часть полученной страной валютной выручки там же — на Западе. И получалось, что даже при превышении экспорта над импортом, наш рубль раньше не укреплялся, а наоборот с годами даже падал. Что случилось с тем валютным «загашником», мы сейчас знаем — его заморозили. Возможно, навсегда. Теперь Минфин отменил «бюджетное правило». Бюджет будет тратить все налоги на бюджетные расходы», — объяснил председатель совета директоров ИГ «Русские Фонды», Сергей Васильев.

Что будет с курсом?

Предсказать точный курс валют было сложно и раньше, а на данный момент сделать это ещё сложнее. На рубль влияют и мировая экономика (стоимость нефти выше $110 за баррель), и геополитика (санкции Запада), и внутренние ограничения (политика Минфина и ЦБ). В таких условиях некоторые эксперты считают, что рубль может остаться крепким.

«Стимулировать экспорт и поддерживать отечественного производителя, обеспечивая и тем и другим возможность предлагать более выгодные условия, чем у конкурентов, – в условиях разрыва торговых связей, отъема собственности и прочих следствий экономической войны это явно не первоочередная задача. С другой стороны, крепкий рубль сейчас будет полезен для борьбы с инфляцией и надвигающимся экономическим спадом. Сбить растущие рублевые цены на импорт – в нынешних условиях это полезно и для того, и для другого», – уверен Александр Скоробогатов.

«Курс рубля будет только укрепляться, пока баланс экспорта и импорта не сравняется. А при каком курсе это случится, сейчас не знает никто», – говорит Сергей Васильев.

А аналитик InvestFuture, Евгений Попов считает, что Центральный Банк вряд ли откажется от контроля за капиталом.

«Такой контроль помогает удержать хоть какой-то иностранный капитал внутри страны. Если его отменить, финансовая ситуация станет еще хуже, чем сегодня», заключил эксперт.

Специалисты уверены, что правительство и Центробанк будут пытаться найти баланс интересов. Так как у крепкого, как и у слабого рубля, есть свои плюсы и минусы. Для любой экономики важен стабильный курс. Именно он позволяет хоть что-то планировать – как в бизнесе, так и в личных финансах. Возможно, они будут постепенно снимать ограничения, чтобы сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке.

Во-первых, глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала послабления для экспортеров. Им разрешат продавать не 80%, а 50% валютной выручки. Во-вторых, правительство облегчит жизнь импортерам.

«Правительство опубликовало подготовленный Минпромторгом перечень товаров для параллельного импорта. Ввозить в страну без разрешения правообладателя после старта мировых продаж можно будет комплектующие для иномарок, электронику и бытовую технику (в том числе смартфоны и компьютеры популярных производителей), текстиль, одежду и обувь, а также продукцию химии, включая косметику и парфюмерию. Всего в списке 56 групп товаров», — объясняет начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», Михаил Шульгин.

Как считает специалист, такие меры позволят постепенно выровнять объемы экспорта и импорта. Соответственно, на валютном рынке тоже наметится баланс. Многие аналитиков уверены, что на это уйдет один-два месяца. После этого курс доллара закрепится в диапазоне от 70 до 80 рублей. Такой курс можно считать относительно равновесным. Со стандартной оговоркой – «при прочих равных». Ну а дальше все будет зависеть от санкций, стоимости нефти и других факторов, появление которых сейчас невозможно предсказать.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что экономисты предупредили о невероятном обрушении валюты. Специалист рассказал почему не падают цены, а также эксперты предсказали судьбу иностранной валюты в России.

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