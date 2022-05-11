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общество

Валютные качели: экономисты рассказали, что будет с долларом и рублём в мае-2022

Фото Валютные качели: экономисты рассказали, что будет с долларом и рублём в мае-2022
Фото Валютные качели: экономисты рассказали, что будет с долларом и рублём в мае-2022

Фото: pixabay.com

В марте курс доллара впервые достиг отметки в 121 рубль. Однако спустя пару месяцев, ситуация кардинально изменилась. В первой половине мая доллар снизился до минимума 2020 года – 66 рублей, после чего незначительно вырос. С чем связаны резкие причины укрепления и что будет дальше с курсами валют – разбирался Сиб.фм.

Причина 1. Валютные ограничения

С начала марта Центральный Банк и правительство ввели строгие валютные ограничения. Во-первых, запретили иностранцам продавать российские ценные бумаги и выводить валюту за пределы Российской Федерации. Во-вторых, была ограничена выдача наличной валюты в банках для российских граждан. Кроме того, валютные ограничения для физических лиц будут действовать до 9 сентября. Как сообщает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отменять их досрочно пока не планируют.

Причина 2. Требования к экспортерам

Продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то товар (в данном случае – валюта) дешевеет.

«До сих пор российское государство, как и многие другие на нашей планете, было заинтересовано в слабой национальной валюте. Соображения известны – отечественные экспортеры более конкурентоспособны по цене. А на внутреннем рынке все наоборот в пользу отечественных производителей и в придачу выше налоговые поступления от экспортеров. Этими мотивами можно объяснить, почему государство, будучи и раньше в состоянии укрепить рубль, этого не делало. Хотя сейчас эти мотивы остаются в силе, они уже не имеют прежнего значения», — рассуждает профессор Высшей школы экономики, Александр Скоробогатов.

Фото Валютные качели: экономисты рассказали, что будет с долларом и рублём в мае-2022 2

Причина 3. Комиссии для покупателей

Центробанк повлиял не только на предложение валюты, но и на спрос. Чтобы избежать ажиотажа, банк поставил комиссию в 30% от суммы сделки. Потом снизил ее до 12%, а после этого отменил вовсе. Однако это коснулось лишь биржевой комиссии. Если брать доллары и евро в банке, разница между покупкой и продажей составляет в среднем 10 – 15%. И опускать эту комиссию в банках не спешат.

Причина 4. Низкий спрос

То время, когда россияне активно покупали доллары и евро по любым курсам, прошел. На данный момент граждане начали поступать более рационально. Многие поняли, что в 2022 году отдых за границей им не светит, так как наличные доллары и евро найти почти невозможно. А держать деньги на карте нет смысла, так как российские карты за рубежом больше не работают. Таким образом, высокая комиссия банков снизила спрос на валюту.

Фото Валютные качели: экономисты рассказали, что будет с долларом и рублём в мае-2022 3

Причина 5. Отмена бюджетного правила

Это механизм был разработан в Министерстве финансов. Там была определена средняя цена на нефть, которая позволяет балансировать бюджет. Если нефть была дороже, дополнительные доходы отправлялись в накопления– как правило, в долларах и евро. Тем самым Минфин создавал спрос на валюту на бирже. И не давал рублю слишком сильно укрепляться.

«Мы просто оставляли часть полученной страной валютной выручки там же — на Западе. И получалось, что даже при превышении экспорта над импортом, наш рубль раньше не укреплялся, а наоборот с годами даже падал. Что случилось с тем валютным «загашником», мы сейчас знаем — его заморозили. Возможно, навсегда. Теперь Минфин отменил «бюджетное правило». Бюджет будет тратить все налоги на бюджетные расходы», — объяснил председатель совета директоров ИГ «Русские Фонды», Сергей Васильев.

Что будет с курсом?

Фото Валютные качели: экономисты рассказали, что будет с долларом и рублём в мае-2022 4

Предсказать точный курс валют было сложно и раньше, а на данный момент сделать это ещё сложнее. На рубль влияют и мировая экономика (стоимость нефти выше $110 за баррель), и геополитика (санкции Запада), и внутренние ограничения (политика Минфина и ЦБ). В таких условиях некоторые эксперты считают, что рубль может остаться крепким.

«Стимулировать экспорт и поддерживать отечественного производителя, обеспечивая и тем и другим возможность предлагать более выгодные условия, чем у конкурентов, – в условиях разрыва торговых связей, отъема собственности и прочих следствий экономической войны это явно не первоочередная задача. С другой стороны, крепкий рубль сейчас будет полезен для борьбы с инфляцией и надвигающимся экономическим спадом. Сбить растущие рублевые цены на импорт – в нынешних условиях это полезно и для того, и для другого», – уверен Александр Скоробогатов.

Фото Валютные качели: экономисты рассказали, что будет с долларом и рублём в мае-2022 5

«Курс рубля будет только укрепляться, пока баланс экспорта и импорта не сравняется. А при каком курсе это случится, сейчас не знает никто», – говорит Сергей Васильев.

А аналитик InvestFuture, Евгений Попов считает, что Центральный Банк вряд ли откажется от контроля за капиталом.

«Такой контроль помогает удержать хоть какой-то иностранный капитал внутри страны. Если его отменить, финансовая ситуация станет еще хуже, чем сегодня», заключил эксперт.

Специалисты уверены, что правительство и Центробанк будут пытаться найти баланс интересов. Так как у крепкого, как и у слабого рубля, есть свои плюсы и минусы. Для любой экономики важен стабильный курс. Именно он позволяет хоть что-то планировать – как в бизнесе, так и в личных финансах. Возможно, они будут постепенно снимать ограничения, чтобы сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке.

Фото Валютные качели: экономисты рассказали, что будет с долларом и рублём в мае-2022 6

Во-первых, глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала послабления для экспортеров. Им разрешат продавать не 80%, а 50% валютной выручки. Во-вторых, правительство облегчит жизнь импортерам.

«Правительство опубликовало подготовленный Минпромторгом перечень товаров для параллельного импорта. Ввозить в страну без разрешения правообладателя после старта мировых продаж можно будет комплектующие для иномарок, электронику и бытовую технику (в том числе смартфоны и компьютеры популярных производителей), текстиль, одежду и обувь, а также продукцию химии, включая косметику и парфюмерию. Всего в списке 56 групп товаров», — объясняет начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», Михаил Шульгин.

Фото Валютные качели: экономисты рассказали, что будет с долларом и рублём в мае-2022 7

Как считает специалист, такие меры позволят постепенно выровнять объемы экспорта и импорта. Соответственно, на валютном рынке тоже наметится баланс. Многие аналитиков уверены, что на это уйдет один-два месяца. После этого курс доллара закрепится в диапазоне от 70 до 80 рублей. Такой курс можно считать относительно равновесным. Со стандартной оговоркой – «при прочих равных». Ну а дальше все будет зависеть от санкций, стоимости нефти и других факторов, появление которых сейчас невозможно предсказать.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что экономисты предупредили о невероятном обрушении валюты. Специалист рассказал почему не падают цены, а также эксперты предсказали судьбу иностранной валюты в России.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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