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Ветеринар назвала эффективные препараты от аллергии для собак

Фото Ветеринар назвала эффективные препараты от аллергии для собак
Фото Ветеринар назвала эффективные препараты от аллергии для собак

Фото с сайта pixabay.com

Ветеринар Гольнева назвала эффективные препараты для лечения аллергии у собак.

Аллергия у животных имеет свои особенности в плане применения препаратов, рассказала в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач Татьяна Гольнева. Так, обычные антигистаминные средства, которые принимают люди, собакам почти не подходят. Эксперт отметила, что подобные лекарства применять можно, но для животных с ярко выраженным зудом они могут быть малоэффективными.

По словам Гольневой, чаще всего для животных применяют негормональные препараты, например «Апоквел», но сейчас возникла проблема с его импортом, более того, выросла цена. В этой связи специалист посоветовала обсудить варианты лечения с ветеринаром.

Обсудить с вашим ветеринаром стоит, потому что есть группа препаратов, как гормоны, — преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон. Эти препараты недорогие и имеют высокую эффективность. К сожалению, в ходе длительного применения они подходят плохо, потому что вызывают большое количество побочных эффектов, но на короткие курсы их вполне можно применять. Альтернативой «Апоквелу» может быть группа циклоспоринов — «Экорал», «Ниорал» и их аналоги. Это препараты, которые немного успокаивают иммунитет и обладают минимальным количеством побочек, —

подчеркнула Гольнева.

Она добавила, что для лечения собак от аллергии подходят три категории препаратов: антигистаминные, гормоны и циклоспорины, но одного идеального варианта нет. В каждом случае всё решается индивидуально, исходя из ответа животного на терапию и финансовых возможностей владельца.

Ранее Гольнева заявила, что исчезновение импортных препаратов для наркоза животных приведёт к катастрофе в ветеринарии. Специалист рассказала, что отечественные альтернативы, которые сейчас есть на рынке, имеют много побочных эффектов и почти не применяются из-за частых осложнений и даже летальных случаев.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

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