Вместо бараков в центре Новосибирска построят квартал на 50 тысяч кв. метров

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

В Новосибирске реализуют проект развития территории в границах улиц Нарымской и Обдорской, где накануне был снесен один из аварийных домов. На их месте появится жилой комплекс с тремя высотками во французском стиле и собственным детским садом. Здесь уже началось строительство первого 25-этажного дома. По словам мэра Анатолия Локтя, город должен заметно преобразиться.

Анатолий Локоть отметил, что на этом месте был совершенно неблагоустроенный участок, хаотично застроенный частным сектором и старыми многоквартирными домами.

«Мэрией Новосибирска был привлечен инвестор для решения нескольких задач. Прежде всего, чтобы расселить людей из старых домов, предоставить им современное комфортное жильё. В результате несколько сотен новосибирцев получили новые квартиры. Вторая задача, которую мы решаем благодаря инвестору, – это строительство современного жилого квартала с детским садом и благоустройство прилегающей территории. Вопросам благоустройства, строительства парковок, социальных объектов, спортивных площадок уделяется особое внимание, и без решения этих вопросов объекты не принимаются», – рассказал мэр.

Проект развития территории на площади 0,2608 га на улицах Нарымской и Обдорской был принят к разработке мэрией Новосибирска в 2020 году. Право на выполнение работ по договору РЗТ выиграло ООО «Дом-Строй Новосибирск». В задачи компании входило расселение аварийного дома № 78 на ул. Нарымской, где проживало 10 семей, мэрия должна была расселить аварийный дом № 73 на ул. Обдорской с 16 семьями. Все обязательства были выполнены.

Также компания расселила и снесла 15 частных домов и четыре барака. На территории расположены ещё два многоквартирных дома, которые будут снесены.

В «Дом-Строй Новосибирск» заявили, что снос аварийного дома на ул. Обдорской, 73 стратегически важен – летом к новому дому построят теплотрассу, которая в дальнейшем обеспечит весь жилой квартал.

В будущем 25-этажном доме предусмотрено около 19 тысяч кв. метров жилья. При этом во всем квартале будет около 50 тысяч кв. метров жилой площади. Спроектирован подземный и наземный паркинг, детский сад на 60 мест. Пространство благоустроят по всему периметру. Подрядчик планирует завершить строительство объекта за два года.

Напомним, что на данным момент в Новосибирске находится около 460 жилых объектов, которые официально признаны аварийными.