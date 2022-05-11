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Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках

Фото Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках
Фото Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках

Фото из паблика «Типичный Октябрьский | Новосибирск» во «ВКонтакте»

Внешний вид школьниц, замеченных возле ТРЦ «Аура» в Новосибирске между майскими праздниками, возмутил горожан. Выйти на прогулку они решили в чулках и экстремально коротких шортах.

Две школьницы были замечены в Новосибирске между майскими праздниками прогуливающимися в чулках и экстремально коротких шортах. Один из прохожих сфотографировал их со спины и выложил снимок в социальную сеть «ВКонтакте».

«Октябрьский район. Коротко о том, как одевается сейчас молодняк», — написал автор снимка, пожелавший остаться неизвестным, в паблике «Типичный Октябрьский | Новосибирск».

Пользователи разделились на два лагеря. Одни встали на защиту школьниц, отметив, что те вправе одеваться так, как считают нужным. Другие возмутились чрезмерно вызывающим внешним видом, заявив, что девочки выглядят провокационно.

Некоторые отнеслись к чулкам и открывающим пикантные части тела шортам с юмором.

«Ну, хоть не разделись», «Просто забыли юбки надеть, молодёжь рассеянная», «Да заболтались... И про юбки забыли...» — предположили комментаторы.

Напомним, ранее новосибирцы обсуждали в соцсети девушек в мини-юбках, прокатившихся на электросамокатах по Михайловской набережной. Мнения насчёт их выбора одежды для прогулки также разделились.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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