Жителя Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российских военных

Густаво Зырянов / Сиб.фм

33-летний новосибирец заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 33-летнему новосибирцу. Мужчину признали виновным в дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает портал «МВД-Медиа» со ссылкой на ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники полиции выявили в социальной сети на странице одного из популярных сообществ публикацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ. Правоохранители установили личность автора поста. Им оказался 33-летний житель Октябрьского района Новосибирска.

На мужчину составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации ВС РФ, материалы дела передали в Октябрьский районный суд Новосибирска. Новосибирца признали виновным в дискредитации российских военных и назначили ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. При этом максимальное наказание по данной статье – штраф в размере 50 тысяч рублей.