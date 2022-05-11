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общество

Жителя Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российских военных

Фото Жителя Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российских военных
Фото Жителя Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российских военных

Густаво Зырянов / Сиб.фм

33-летний новосибирец заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 33-летнему новосибирцу. Мужчину признали виновным в дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает портал «МВД-Медиа» со ссылкой на ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники полиции выявили в социальной сети на странице одного из популярных сообществ публикацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ. Правоохранители установили личность автора поста. Им оказался 33-летний житель Октябрьского района Новосибирска.

На мужчину составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации ВС РФ, материалы дела передали в Октябрьский районный суд Новосибирска. Новосибирца признали виновным в дискредитации российских военных и назначили ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. При этом максимальное наказание по данной статье – штраф в размере 50 тысяч рублей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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