Жителям Новосибирска пообещали жару до +25 градусов на выходных

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В Новосибирске на предстоящих выходных потеплеет до +25 градусов.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра рассказали жителям Новосибирска о погоде на текущей неделе. С 11 по 15 мая в Новосибирске ожидаются резкие перепады температур.

Новосибирцев ждет настоящая «погодная лихорадка» на этой неделе. В четверг, 12 мая, температура воздуха упадет до +4 °C, а к выходным уже потеплеет до +25 °C. При этом при любой погоде до 15 мая в регионе будет сохраняться высокая пожароопасность, а в 15 районах – чрезвычайная пожароопасность.

Сегодня в городе сохранится небольшая облачность, температура воздуха составит +17...+19 °C. В ночь на четверг ночью похолодает до +4...+6 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +20...+22 °C. Будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 12 м/с.

В пятницу, 14 мая, ночные показатели опять упадут до +6...+8 °C, днем ожидается потепление до +21...+23 °C. Порывы ветра усилятся до 14 м/с.

В субботу, 14 мая, ночью будет +8...+10 °C. Днем будет по-летнему жарко: воздух прогреется до +25 °C. Ветер сменит направление на южное, ожидаемая скорость 3-4 м/с и порывы до 14 м/с.