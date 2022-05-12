36-летний военный из Бердска Дмитрий Пак погиб в спецоперации на Украине

Фото с сайта администрации Бердска

В четверг, 12 мая, в Бердске простятся с погибшим на Украине 36-летним военнослужащим Дмитрием Паком.

36-летний военный из Новосибирской области Дмитрий Пак погиб в ходе спецоперации на Украине. Прощание с героем состоится в четверг, 12 мая, в Бердске. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Дмитрий Пак погиб 6 мая. Он был потомственным военным. Прадед участвовал в русско-японской войне, дед — в Великой Отечественной, отец — воин-интернационалист, ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

Сам Дмитрий родился в Республике Узбекистан. Он учился в школе №2 «Спектр» в Бердске, в 2008 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Сообщается, что Пак принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и Ливии, а также в освобождении Крыма.

В администрации Бердска сообщили, что Дмитрий Пак посмертно представлен к Ордену Мужества. Кроме того, он награжден госнаградами «Медаль Жукова» и «Медаль Суворова»; медалями Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма», «За отличие в военной службе» III-й степени, «Участнику военной операции в Сирии».

Власти Бердска выразили соболезнования семье Дмитрия Пака.

«Выражаем глубокие соболезнования супруге – Валентине Константиновне, детям, родным и близким героя. Дмитрий Иннокентьевич навсегда останется в наших сердцах и памяти», – говорится в публикации.

Прощание с Дмитрием Паком пройдёт 12 мая с 11:00 до 12:00 по адресу: ул. Солнечная, 11А/1 (мемориальная компания «Ветеран») в Бердске.