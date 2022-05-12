78-й день спецоперации: в Херсонской области выступили за продолжение освобождения Украины от фашизма, а США решили ограничить передаваемые Киеву разведданные

Фото: кадр из видео Минобороны России

Начался 78-й день спецоперации Минобороны РФ на Украине. Последние новости на утро 12 мая − в дайджесте Сиб.фм.

Спецоперация

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идёт восстановление торговых связей с Крымом.

За последние сутки ракетные войска и подразделениями артиллерии поразили 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины, ликвидировали 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов. В результате ударов были уничтожены более 280 националистов, а также выведены из строя 59 единиц военной техники.

Всего с начала спецоперации военнослужащие РФ уничтожили 164 самолёта и 125 вертолётов противника, 807 его беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 2 998 танков и других боевых бронированных машин, а также 360 установок реактивных систем залпового огня, 1 455 орудий полевой артиллерии и миномётов и 2 808 единиц специальной военной автомобильной техники.

Поддержка денацификации и демилитаризации Украины

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выступил за продолжение спецоперации РФ на Украине.

«Давайте дальше освобождать от фашизма исконно русскую землю», — заявил он журналистам. По словам Стремоусова, вслед за Херсонской областью должны быть освобождены Николаевская, Одесская, Кировоградская и полностью Запорожская.

Новое решение администрации США

Администрация США составила внутреннее руководство по обмену разведданными с Киевом, чтобы избежать роста напряжённости между Вашингтоном и Москвой.

Среди прочего этот документ запрещает представителям американских властей передавать украинской стороне детальную информацию о местонахождении представителей российского военного руководства наиболее высокого ранга, а также данные для нанесения ударов по целям за пределами территории Украины, пишет газета The Washington Post.