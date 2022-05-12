Андрей Травников обсудил с профсоюзами перспективы экономики Новосибирской области

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В рамках встречи с губернатором Андреем Травниковым представители областных профсоюзов поддержали политику федерального и регионального руководства страны. Участники договорились об активизации работы трёхсторонних комиссий областного и муниципального уровней и завершении «пандемийного» режима взаимодействия.

Глава региона выступил с докладом по итогам работы за два последних года. Он отметил, что по итогам борьбы с COVID-19 Новосибирская область стала одним из лидеров по показателям социально-экономического развития по стране.

«Региональным планом предусмотрены адресные меры поддержки граждан, предприятий различных отраслей экономики, малого и среднего бизнеса. Все эти меры будут сохранены, включая дополнительные, а приоритет заключается в том, чтобы привлекать в регион как можно больше федеральных мер поддержки.

В первую очередь, на постоянном контроле ситуация на рынке труда. Она стабильна: уровень зарегистрированной безработицы остаётся на низких показателях – 1,2% от численности рабочей силы. Особое внимание – трудоустройству молодёжи: выпускников вузов, колледжей, техникумов, незанятых молодых людей. Обеспечение региональной экономики молодыми специалистами – это один из наших постоянных приоритетов.

Подчеркну: в новосибирских вузах бюджетные места по направлениям и специальностям технического (инженерного) профиля не сокращались, в этом году их количество увеличилось на 103 – до 8933 мест. Количество бюджетных мест в наших вузах год от года растёт и в 2023-м достигнет 15 тысяч. Не менее важный вопрос – сокращение дефицита кадров в отраслях, в первую очередь, в образовании. На уровне муниципальных районов и городских округов реализуются дополнительные меры социальной поддержки молодых педагогов и медработников, работников сферы культуры.

Серьёзная помощь оказывается драйверам региональной экономики – строительной сфере и аграрно-промышленному комплексу», – сообщил губернатор.