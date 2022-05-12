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бизнес экономика

Банк «Открытие» добавил единую витрину продуктов для корпоративных клиентов

Фото Банк «Открытие» добавил единую витрину продуктов для корпоративных клиентов
Фото Банк «Открытие» добавил единую витрину продуктов для корпоративных клиентов

Фото: Банк «Открытие»

В новом разделе интернет-банка «Открытие-Бизнес Онлайн» можно дистанционно подключить продукты для автоматизации расчетов и управления ликвидностью: реестр платежей, идентификацию поступлений на расчетный счет, а также выписку в формате SWIFT MT940.

Единая витрина станет первым шагом к созданию центра управления продуктами – универсальной площадки для подключения услуг для бизнеса в формате «единого окна». Она будет пополняться новыми сервисами и партнерскими предложениями для корпоративных клиентов банка, что даст им новые возможности по внедрению технологий в операционную деятельность.

В рамках транзакционного и инвестиционного бизнеса Банк «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Широкие возможности в сфере IT и высокий уровень экспертизы позволяют разрабатывать и внедрять интеграционные решения на базе современной системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн» для компаний-холдингов и с развитой сетью филиалов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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