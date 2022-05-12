Банк «Открытие» добавил единую витрину продуктов для корпоративных клиентов

Фото: Банк «Открытие»

В новом разделе интернет-банка «Открытие-Бизнес Онлайн» можно дистанционно подключить продукты для автоматизации расчетов и управления ликвидностью: реестр платежей, идентификацию поступлений на расчетный счет, а также выписку в формате SWIFT MT940.

Единая витрина станет первым шагом к созданию центра управления продуктами – универсальной площадки для подключения услуг для бизнеса в формате «единого окна». Она будет пополняться новыми сервисами и партнерскими предложениями для корпоративных клиентов банка, что даст им новые возможности по внедрению технологий в операционную деятельность.

В рамках транзакционного и инвестиционного бизнеса Банк «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Широкие возможности в сфере IT и высокий уровень экспертизы позволяют разрабатывать и внедрять интеграционные решения на базе современной системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн» для компаний-холдингов и с развитой сетью филиалов.