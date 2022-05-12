Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке до 13,79%

Фото: Банк «Открытие»

Банк «Открытие» улучшил условия по ряду ипотечных программ, снизив ставки более чем на 2 п.п. Теперь заемщики могут получить ипотеку на первичное и вторичное жилье по ставке от 13,79% годовых.

Минимальная ставка в 13,79% доступна при первоначальном взносе от 50%.

С первоначальным взносом 30% ставка по ипотеке составит 14,19%.

Также клиенты банка «Открытие» могут оформить льготную ипотеку по программам «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека» с дисконтом 0,5 процентных пункта к базовым ставкам. Скидка дается заемщикам при первоначальном взносе от 30%.

Заемщики, которые получили одобрение кредитных заявок по ранее действующим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

Подать заявку и получить подробную информацию по всем ипотечным программам можно на сайте банка.