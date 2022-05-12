Бывший пионерлагерь на берегу Бердского залива оценивают в громком судебном процессе

Фото Сиб.фм, Екатерины Тюкачёвой, Дмитрия Плотникова - 2ГИС

Центробанк и АСВ подали иск на банкротство НСГ «Росэнерго» из Горно-Алтайска в феврале 21 года. В компании уверены, что банкротство неправомерно. В споре фигурируют санаторий в Речкуновке ценой в четверть миллиарда рублей и «странные» требования по полисам ОСАГО.

Весной арбитражный суд Республики Алтай обратил внимание на стоимость крупного объекта на берегу Бердского залива в Речкуновке. Территорию бывшего пионерлагеря имени Покрышкина, который бывшие собственники бросили возводить в 90-х годах, страховщики приобрели в 2017 году за 240 млн руб. По мнению «Росэнерго», Центробанк занизил стоимость объекта на 120 млн руб.

Проведенная при покупке независимая экспертиза оценщиков из ООО «Русский сокол» показала, что стоимость актива в Речкуновке составляет 240,3-247 млн руб. На просторном заросшем соснами участке в 7, 1 га есть два жилых корпуса и оздоровительный центр, вся необходимая инфраструктура: газ, электричество, водозаборные скважины. Общая площадь помещений составляет 5,8 тыс. кв.м. Участок расположен на первой линии вдоль Бердского залива.

Созданная в 1999 году страховая компания «НСГ «Росэнерго» владеет активами в Алтае, Красноярском крае и Новосибирской области. Главой компании до введения временной администрации был известный на Алтае предприниматель Василий Марьин. Уже два года национальная страховая группа (НСГ) пытается через суд доказать необоснованность якобы выявленных временной администрацией признаков банкротства. В группе утверждают, что ее активы превышают размер ее обязательств.

Семь оценок

В «Росэнерго» сообщили Сиб.фм, что актив в Речкуновке оценивали семь раз. В 2019 году Центробанк после изучения проведенной ООО «Русский сокол» оценки заявил об обнаружении нарушений. Регулятор направил жалобу в саморегулируемую организацию оценщика, однако там не выявили отклонений от нормы. В ответ представители ЦБ обратились для экспертизы в ООО «АФК-аудит». Там стоимость четырех недостроенных объектов и земли оценили в 46 млн руб., что эквивалентно 25 тыс. руб. за 1 сотку при рыночной стоимости такой земли в районе 300 тыс. руб за сотку.

«Росэнерго» провела еще одну оценку у ООО «АМС групп». Аудиторы пришли к выводу, что стоимость активов на берегу залива оценивается в 247,69 млн руб. Наконец, еще одна, независимая от участников спора, экспертиза, проведенная Ассоциацией СРО оценщиков «Свободный оценочный департамент» из Екатеринбурга, показала, что выводы «АМС групп» соответствуют рыночной стоимости объектов. Результаты проведенной «АФК-аудит» оценки были признаны несоответствующими требованиям законодательства.

Эксперт по оценке, генеральный директор оценочной компании ООО ФПГ «ТАСАДОР» Евгения Арсенчук пояснила РБК Новосибирск, что минимум в оценке таких объектов – рыночная стоимость участка. «При множественности оценок правильно смотреть на наиболее часто повторяющиеся приближенные оценки. По закону, продажа должна быть по рыночной стоимости», — отметила Арсенчук.

Компания обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области для обжалования отчета об оценке имущества «АФК-аудит». Суд установил, что отчет, неподписанный оценщиком, был неправомерно использован департаментом надзорного органа. Предписание касалось изменения стоимости объекта в отчетности страховой компании.

Президент МАЭВ «Росэнерго-союз» Василий Марьин говорит, что в момент направления предписания страховщики не могли не исполнить его, это грозило санкциями для компании, в итоге «Росэнерго» принудили внести изменения в отчетность задним числом, активы снизились на 193 млн руб.

История с иском на банкротство

Напомним, история началась в декабре 2020 года. Тогда Центробанк приостановил лицензию на проведение страховой деятельности « Росэнерго» и ввел в группу временную администрацию, функции которой исполняло Агентство по страхованию вкладов.

АСВ в феврале подала иск, и в июле 2021 года Арбитражный суд Республики Алтай признал «НСГ – «Росэнерго» банкротом. Однако в феврале 2022 года кассационный суд удовлетворил жалобу страховщиков, отменил решение о банкротстве и указал суду на необходимость изучения доказательств и решения вопроса о назначении экспертизы.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко объяснил, что при новом рассмотрении дела суд будет исходить из изначально поданного заявления о банкротстве и тех доказательств, которые были представленные при первоначальном возбуждении дела и при решении вопроса о признании компании банкротом. Выводы о наличии либо отсутствии признаков неплатежеспособности должны быть сделаны, исходя из первоначально поданного заявления. Следующее заседание суда пройдет 12 мая.

По данным временной администрации, стоимость активов «НСГ «Росэнерго» составляет 2,4 млрд руб. Недвижимость оценивалась на основе отчетов независимых оценщиков по рыночной стоимости объектов.

«Единственное исключение – это объекты в Речкуновке, они поставлены на баланс по цене, указанной Центробанком в предписании, саму оценку этих объектов регулятор нам не показывал», — рассказал Марьин.

Еще одно расхождение в данных касается объемов дебиторской задолженности, суд запросил у АСВ выписки по счетам.

В группе считают данные по активам заниженными. По мнению адвоката «НСГ «Росэнерго» Маргариты Воскресенской, стоимость активов компании составляет 4,2 млрд руб. Размер обязательств компании – 3,79 млрд руб. Большая часть касается выплат, произведенных Российским союзом автостраховщиков по полисам «Росэнерго».

Чтобы упростить потерпевшему в ДТП получение компенсации по ОСАГО, Законом предусмотрено его обращение за выплатой в свою страховую компанию. После этого идет обращение в страховую компанию виновника за получением возмещения. При этом все страховые, как и РСА, имеют средства контроля за обоснованностью требований по выплатам.

В «Росэнерго» утверждают, что значительная доля выплатных дел не может быть предъявлена их страховой, так как требования по ним не обоснованы. В АСВ полагают, что временная администрация лишь осуществляет учет требований кредиторов, а проверять их будут только в случае введения конкурсного производства. Как планируется в сжатые сроки проверить десятки тысяч автомобилистов и их истории по всем регионам России, не сообщается.

Рекреационный центр

На берегу Бердского залива под Новосибирском страховая компания «Росэнерго» планировала построить всесезонный рекреационный центр, с сотней новых рабочих мест. «У нас есть хороший опыт в Чемале, «Марьин остров» посетили много известных людей. Для Новосибирской области понятный и прозрачный инвестор с четким пониманием развития территории привлекательнее продажи объекта с торгов с неясными планами», — заключил Марьин.