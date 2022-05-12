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Дело бердского адвоката Зуева передадут в Новосибирск из-за коррупционных рисков

Фото Дело бердского адвоката Зуева передадут в Новосибирск из-за коррупционных рисков
Фото Дело бердского адвоката Зуева передадут в Новосибирск из-за коррупционных рисков

Фото: accounts.tsu.ru

Дело адвоката Михаила Зуева должен был рассмотреть Бердский городской суд. Однако на первом заседании прокурор потребовал изменить подсудность.

Разлад в Бердской коллегии адвокатов произошёл в апреле 2021 года. Тогда Михаил Зуев послал своего брата для того, чтобы тот вынес из помещения правозащитников компьютер и принтер. Всю электронику Михаил Зуев оставил в своём кабинете и распоряжался, как хотел.

А 16 апреля адвокат решил перевести на личный счёт все накопления коллегии, которые составили около 450 тысяч рублей. Деньги предназначались для оплаты работы правозащитников, однако Михаил Зуев решил их единолично присвоить.

«Коллегии был причинен материальный ущерб в сумме 450 тысяч рублей, члены коллегии в течение длительного периода времени (до 14 сентября 2021 года) были лишены возможности распоряжаться собственными денежными средствами,- рассказали в СУ СКР по Новосибирской области. — В ходе следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершенных преступлениях он не признал».

В конце апреля 2022 года дело адвоката, возбужденное по части 3 статьи 160 УК РФ, поступило в Бердский городской суд. Однако там его рассматривать так и не начали.

«Дело направят в областной суд для решения вопроса об изменении подсудности. С данной просьбой было подано ходатайство прокурора, — пояснили Сиб.фм в Бердском городском суде. –

Коллегия адвокатов существует долгое время, и Бердский городской суд вызывает адвокатов оттуда, а почти все адвокаты являются свидетелями по данному делу. Прокурор пришёл к выводу, что может быть какая-то заинтересованность, и в целях объективного рассмотрения дела решили подать ходатайство для изменения подсудности».

Ходатайство рассмотрит Новосибирский областной суд, который и примет решение о том, будет ли изменена подсудность, и рассмотрят ли дело в другой инстанции.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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