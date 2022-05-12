Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Диетолог развеяла миф о вреде для человека глутамата натрия

Фото Диетолог развеяла миф о вреде для человека глутамата натрия
Фото Диетолог развеяла миф о вреде для человека глутамата натрия

Фото с сайта pixabay.com

Вред «скандальной» пищевой добавки глутамат натрия (Е621) для здоровья человека — миф, это лишь усилитель вкуса, стимулирующий аппетит.

Об этом заявила NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. По её словам, единственная «опасность» консерванта заключается в том, что человек может съесть больше продукта, чем если бы Е621 не добавили. Эксперт добавила, что в РФ не используют по-настоящему вредные Е, как и в США с Европой.

Запрещённые добавки в России не используются. Производители применяют безопасные аналоги, они идентичны американским и европейским, не рискуют. Их и не должно быть слишком много, они выполняют вспомогательную роль, да и имеют определённую стоимость. Они выполняют роль стабилизатора, чтобы продукт сохранял определённую консистенцию на всём сроке годности. Или они обеспечивают микробиологическую безопасность продукта, поддерживают цвет, который у него и так есть, но делают его более устойчивым к температурам, например, —

рассказала Круглова.

Согласно информации на сайте Роспотребнадзора, в РФ запрещены в том числе добавки: Е121 — «цитрусовый красный 2» (краситель), Е123 — «красный амарант» (краситель), Е128 — «красный 2G» (краситель), Е216 — пара-гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир, группа парабенов (консервант), Е217 — пара-гидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль (консервант), Е924a и Е924b — броматы калия (канцероген) и кальция (токсичен для слизистых оболочек и кожных покровов человека, вызывает стремительный рост злокачественных опухолей) соответственно.

Ранее диетолог Елена Игнатикова заявила, что самый эффективный способ похудеть к лету без вреда для здоровья — соблюдать баланс между правильным питанием и физическими нагрузками. Она подчеркнула, что в данном случае крайне важно не впадать в крайности и не садиться на слишком строгую диету.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

еда
диетолог
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

129954
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
51545
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
42666
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
34237
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
34011
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
30346
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
29958
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн