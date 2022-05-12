Диетолог развеяла миф о вреде для человека глутамата натрия

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Вред «скандальной» пищевой добавки глутамат натрия (Е621) для здоровья человека — миф, это лишь усилитель вкуса, стимулирующий аппетит. Об этом заявила NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. По её словам, единственная «опасность» консерванта заключается в том, что человек может съесть больше продукта, чем если бы Е621 не добавили. Эксперт добавила, что в РФ не используют по-настоящему вредные Е, как и в США с Европой.

Запрещённые добавки в России не используются. Производители применяют безопасные аналоги, они идентичны американским и европейским, не рискуют. Их и не должно быть слишком много, они выполняют вспомогательную роль, да и имеют определённую стоимость. Они выполняют роль стабилизатора, чтобы продукт сохранял определённую консистенцию на всём сроке годности. Или они обеспечивают микробиологическую безопасность продукта, поддерживают цвет, который у него и так есть, но делают его более устойчивым к температурам, например, —

рассказала Круглова.

Согласно информации на сайте Роспотребнадзора, в РФ запрещены в том числе добавки: Е121 — «цитрусовый красный 2» (краситель), Е123 — «красный амарант» (краситель), Е128 — «красный 2G» (краситель), Е216 — пара-гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир, группа парабенов (консервант), Е217 — пара-гидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль (консервант), Е924a и Е924b — броматы калия (канцероген) и кальция (токсичен для слизистых оболочек и кожных покровов человека, вызывает стремительный рост злокачественных опухолей) соответственно.

Ранее диетолог Елена Игнатикова заявила, что самый эффективный способ похудеть к лету без вреда для здоровья — соблюдать баланс между правильным питанием и физическими нагрузками. Она подчеркнула, что в данном случае крайне важно не впадать в крайности и не садиться на слишком строгую диету.