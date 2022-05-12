Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Эксперт оценила позиции главы Новосибирской области Травникова после отставки пяти губернаторов

Фото Эксперт оценила позиции главы Новосибирской области Травникова после отставки пяти губернаторов
Фото Эксперт оценила позиции главы Новосибирской области Травникова после отставки пяти губернаторов

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников будет участвовать в выборах глав регионов в сентябре, если ему не предложат федеральную должность, считает политконсультант, директор «Института политики и технологий» Татьяна Косачева.

10 мая пять российских губернаторов, включая главу Томской области Сергея Жвачкина, досрочно покинули свои посты. Новосибирский губернатор Андрей Травников в их список не войдёт, считает политконсультант, директор «Института политики и технологий» Татьяна Косачева.

Эксперт отметила, что Новосибирскую область в январе не называли в числе «проблемных» регионов, которые могут коснуться кадровые перемены, а Травников — один из губернаторов середняков, занимающих достаточно высокие позиции в различных рейтингах и устраивающих федеральный центр, поэтому кадровых ротаций не произойдёт.

«Если смотреть разные рейтинги медийности, у него достаточно высокие позиции, во внутренних рейтингах он тоже является одним из уверенных середняков. Я полагаю, что в следующем году он будет участвовать в выборах и переизбираться, если ему не предложат какую-то федеральную должность. Пока об этом речи не идёт. Травников вполне устраивает федеральный центр, вокруг него нет каких-то крупных скандалов. Мусорная реформа реализуется, строительство моста, несмотря на какие-то проблемы, ведётся. Если его не было в числе отставников, то значит, всё устраивает и речь идёт о том, чтобы он дальше баллотировался», — цитирует политконсультанта BFM-Новосибирск.

Напомним, что по итогам 2021 года Травников сохранил место в первой группе национального рейтинга губернаторов и поднялся на четыре позиции в сравнении с 2020-м.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

губернатор
Новосибирская область
Травников
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

129733
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
51362
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
41064
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
34075
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
33744
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
30035
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
29679
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн