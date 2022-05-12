Эксперт оценила позиции главы Новосибирской области Травникова после отставки пяти губернаторов

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников будет участвовать в выборах глав регионов в сентябре, если ему не предложат федеральную должность, считает политконсультант, директор «Института политики и технологий» Татьяна Косачева.

10 мая пять российских губернаторов, включая главу Томской области Сергея Жвачкина, досрочно покинули свои посты. Новосибирский губернатор Андрей Травников в их список не войдёт, считает политконсультант, директор «Института политики и технологий» Татьяна Косачева.

Эксперт отметила, что Новосибирскую область в январе не называли в числе «проблемных» регионов, которые могут коснуться кадровые перемены, а Травников — один из губернаторов середняков, занимающих достаточно высокие позиции в различных рейтингах и устраивающих федеральный центр, поэтому кадровых ротаций не произойдёт.

«Если смотреть разные рейтинги медийности, у него достаточно высокие позиции, во внутренних рейтингах он тоже является одним из уверенных середняков. Я полагаю, что в следующем году он будет участвовать в выборах и переизбираться, если ему не предложат какую-то федеральную должность. Пока об этом речи не идёт. Травников вполне устраивает федеральный центр, вокруг него нет каких-то крупных скандалов. Мусорная реформа реализуется, строительство моста, несмотря на какие-то проблемы, ведётся. Если его не было в числе отставников, то значит, всё устраивает и речь идёт о том, чтобы он дальше баллотировался», — цитирует политконсультанта BFM-Новосибирск.

Напомним, что по итогам 2021 года Травников сохранил место в первой группе национального рейтинга губернаторов и поднялся на четыре позиции в сравнении с 2020-м.