Геннадий Морозов назначен новым начальником УФНС по Новосибирской области

Фото с сайта nalog.ru

Новым начальником управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области стал Геннадий Морозов.

12 мая стало известно о назначении нового руководителя управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области — им стал бывший глава УФНС России по Томской области Геннадий Морозов. К обязанностям на новом месте он приступит с 13 мая. Информацию о назначении Геннадия Морозова на пост редакции Сиб.фм подтвердили в пресс-службе новосибирского УФНС.

Как уточнили в пресс-службе правительства, губернатор региона Андрей Травников уже провёл рабочую встречу с новым руководителем новосибирской налоговой службы. Её участниками стали также начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по Сибирскому федеральному округу Руслан Афанасиев, действующий руководитель Управления ФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев, и министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

«Необходимо обеспечить работу системообразующих предприятий, как федерального, так и регионального уровня. Нужно сделать всё, чтобы в этот непростой период на территорию региона пришел самый большой объём федеральных средств поддержки экономики», —

обозначил приоритетные задачи глава Новосибирской области.

В ходе встречи Геннадий Морозов заверил, что все необходимые меры по увеличению и преумножению налогооблагаемой базы, а также по обеспечению финансовой безопасности региона, будут предприняты.

Ранее Геннадий Морозов возглавлял управление Федеральной налоговой службы по Томской области. Эту должность он занимал с 2011-го по текущий год.

О том, что руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев покинет свой пост, стало известно в апреле текущего года. Отмечалось, что ротация связана с истечением предельного срока замещения должности госслужащих территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти — в настоящее время он составляет 10 лет. Алексей Легостаев занимал пост главы новосибирского УФНС с мая 2012 года.