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общество

Геннадий Морозов назначен новым начальником УФНС по Новосибирской области

Фото Геннадий Морозов назначен новым начальником УФНС по Новосибирской области
Фото Геннадий Морозов назначен новым начальником УФНС по Новосибирской области

Фото с сайта nalog.ru

Новым начальником управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области стал Геннадий Морозов.

12 мая стало известно о назначении нового руководителя управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области — им стал бывший глава УФНС России по Томской области Геннадий Морозов. К обязанностям на новом месте он приступит с 13 мая. Информацию о назначении Геннадия Морозова на пост редакции Сиб.фм подтвердили в пресс-службе новосибирского УФНС.

Как уточнили в пресс-службе правительства, губернатор региона Андрей Травников уже провёл рабочую встречу с новым руководителем новосибирской налоговой службы. Её участниками стали также начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по Сибирскому федеральному округу Руслан Афанасиев, действующий руководитель Управления ФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев, и министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

«Необходимо обеспечить работу системообразующих предприятий, как федерального, так и регионального уровня. Нужно сделать всё, чтобы в этот непростой период на территорию региона пришел самый большой объём федеральных средств поддержки экономики», —

обозначил приоритетные задачи глава Новосибирской области.

В ходе встречи Геннадий Морозов заверил, что все необходимые меры по увеличению и преумножению налогооблагаемой базы, а также по обеспечению финансовой безопасности региона, будут предприняты.

Ранее Геннадий Морозов возглавлял управление Федеральной налоговой службы по Томской области. Эту должность он занимал с 2011-го по текущий год.

О том, что руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев покинет свой пост, стало известно в апреле текущего года. Отмечалось, что ротация связана с истечением предельного срока замещения должности госслужащих территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти — в настоящее время он составляет 10 лет. Алексей Легостаев занимал пост главы новосибирского УФНС с мая 2012 года.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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налоговая служба
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